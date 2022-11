Guerre en Ukraine : l'eau et l'électricité rétablies à Kiev, au lendemain d'attaques russes

L'approvisionnement en eau et en électricité "a été entièrement rétabli", a déclaré le maire de Kiev sur la messagerie cryptée Telegram ce mardi matin. Les frappes russes massives contre des infrastructures ukrainiennes lundi matin avaient privé d'eau 80% des habitants de la ville et coupé le courant à 350.000 foyers. Des coupures d'électricité programmées vont toutefois continuer dans la capitale "car le déficit du système électrique, après les attaques barbares de l'agresseur, est important", a prévenu Vitali Klitschko alors que la sirène anti-aérienne a à nouveau retenti dans la ville ce mardi matin. Des centaines d'autres villes ukrainiennes se trouvent toujours sans électricité.

55 missiles de croisière lancés selon les Ukrainiens

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé lundi 55 missiles de croisière 22 missiles S-300 et des drones de combat pour une vague de frappes à travers le pays visant très souvent des infrastructures énergétiques. Ces frappes ont été parmi "les plus massives de notre territoire par l'armée de la Fédération de Russie", a accusé ce mardi un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksiï Arestovytch. Il s'est félicité de l'amélioration de la défense anti-aérienne du pays grâce à laquelle "la destruction n'est pas aussi critique qu'elle pourrait l'être" grâce à ces systèmes de défense, notamment l'allemand Iris-T qui "a prouvé être le plus efficace (100%)".

10 régions touchées par des frappes

Les forces armées russes ont indiqué avoir mené des "frappes avec des armes de haute précision et de longue portée (...) contre le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine". "Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions", a déploré un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko. Selon le Premier ministre Denys Chmygal, "des missiles et des drones ont touché 10 régions, endommageant 18 installations, la plupart liées (au système) énergétique". "Des centaines de localités" se trouvent sans électricité "dans sept régions" ukrainiennes, a-t-il ajouté.