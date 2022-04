Guerre en Ukraine : l'école de cuisine Ferrandi à Bordeaux organise une vente de gâteaux ce samedi

L'école Ferrandi à Bordeaux organise ce samedi 16 avril une vente de farccitas, cake, brownies et cookies au profit de l'Ukraine. La vente aura lieu de 10h à 16h place des Quinconces, au niveau de l'Office de Tourisme. Le but de cette action ? Récolter les 2000 euros nécessaires à l'association Ukraine Amitié pour financer le transport d'une collecte de vêtements, médicaments et nourriture en direction de l’Ukraine

Ce projet est l'idée de Nicolas Touroul-Chevalerie, cuisinier et formateur à l'école Ferrandi. "Je suis très touché par ce qu'il se passe en Ukraine car ma femme est originaire de là-bas et toute ma belle famille y vis" explique l’homme.

Tous les produits sont vendus à 3 euros l’unité. Il est possible de payer par carte.