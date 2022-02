Guerre en Ukraine : l'émotion du groupe de rock Archimède et ses souvenirs d'une tournée en 2015

Après le début de l'invasion militaire russe en Ukraine ce jeudi, l'émotion est vive partout dans le monde. En Mayenne, le groupe de rock Archimède a rendu hommage au peuple ukrainien sur sa page Facebook, aux premières heures de l'attaque. Un pays que les frères Boisnard connaissent bien. En 2015, dans le cadre d'une tournée musicale avec l'Alliance Française, ils avaient donné plusieurs concerts à Odessa, Rivne ou encore Kiev.

Nicolas Boisnard, le chanteur d'Archimède, se souvient que le public ukrainien restait à l'époque marqué par la guerre de Crimée un an avant, en 2014. "Nous sommes allés jouer à Odessa, par exemple. On sentait un peuple encore marqué par les événements du passé. Les gens étaient dans une espèce d'état d'esprit un peu curieux. On les sentait extrêmement vivants et joyeux, presque dans un état euphorique. Ils avaient envie de vivre, de retrouver les beaux jours. On garde un souvenir très ému de cette tournée là-bas, donc, on est d'autant plus triste aujourd'hui de voir ce qui se passe", raconte Nicolas Boisnard.

Le duo de rockeurs pense aujourd'hui à tous les Ukrainiens avec qui ils ont partagé de bons moments. "On leur a envoyé des textos. C'est incroyable. C'était la douche froide en se réveillant et en voyant les explosions à quatre heures du matin, ainsi que les déclarations complètement hallucinantes de Vladimir Poutine. J'espère qu'il va y avoir une désescalade progressive. On est quand même à deux heures de Paris. On a joué à Moscou, on a joué au Québec, on a joué en Amérique centrale et de toutes les tournées internationales qu'on a pu faire en dix ans avec Archimède, eh bien c'est cette tournée en Ukraine qui m'a le plus marqué", termine le chanteur mayennais.