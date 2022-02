L'invasion militaire russe en Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi et les premières explosions provoquent une vive émotion chez les Provençaux. Qu'ils aient des proches ou un lien direct avec l'Ukraine, ils ont été nombreux à réagir sur France Bleu Provence ce jeudi matin.

Guerre en Ukraine : l'émotion et l'inquiétude des auditeurs de France Bleu Provence

Sur la carte, l'Ukraine nous paraît loin, 2.000 kilomètres à vol d'oiseau. Mais en Provence, impossible de rester insensible à la situation : les auditeurs de France Bleu Provence, qui parfois ont des proches en Ukraine, ont été nombreux ce jeudi matin à témoigner de leur inquiétude face à l'invasion militaire russe dans la nuit de mercredi à jeudi.

Sébastien Barles, élu à la transition écologique à Marseille, avait organisé en début de semaine un rassemblement en soutien au peuple ukrainien. Sur France Bleu Provence, il parle d'un acte "de guerre qui menace même la sécurité et la paix en Europe. Il faut être vigilant. Il faut répondre, l'Europe doit répondre collectivement de manière extrêmement ferme". Il appelle à la solidarité envers le peuple ukrainien et lance un appel à un nouveau rassemblement sur le Vieux-Port à Marseille.

Un appel qui ne laisse pas insensible Annie, installée à Istres. Elle est infirmière et a travaillé dans l'humanitaire. Elle a des amis en Ukraine qu'elle n'arrive pas à joindre : "Nous sommes tous en détresse. Le président russe nous chasse là où il ne faut pas. Il veut ignorer les Européens et les Américains. Je n'ai pas plus de nouvelle de mes amis qui sont sur place. Je suis effrayée".

Une crainte partagée par Alain qui vit à Brignoles. Il estime que l'Europe a mis trop de temps à réagir et qu'elle aurait dû le faire même avant l'annexion de la Crimée : "J'ai le sentiment que l'UE n'existe pas. Nous sommes des pays individuels. Il n'y a pas d'union". Alain a des amis aussi qui vivent à Kiev, très tôt ce jeudi matin il a tenté de les joindre, en vain.

L'inquiétude grandit aussi chez Paul, ancien légionnaire entre 1980 et 1996 qui vit à la Rose à Marseille. Il a été Casque Bleu notamment au Liban, au Rwanda, au Tchad. Et aujourd'hui, il estime que nous ne sommes pas loin, dit-il, de la "troisième guerre mondiale" car, selon lui, "l'Union européenne est incapable de créer une division européenne avec des hommes".

Du coté de Septèmes-les-Vallons, Valérie estime que les accords de Minsk n'ont pas été respectés et que Vladimir Poutine est en train de "terminer ce que devait être le Minsk 2.".