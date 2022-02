Guerre en Ukraine : l'Europe doit "choisir entre le gaz et la liberté" pour ces Sarthois originaires d'Ukraine

Ils suivent en même temps la télévision ukrainienne et une chaîne française d'info en continu. Andrii et Anna, deux habitants de Chaufour-Notre-Dame d'origine ukrainienne, suivent avec beaucoup d'anxiété l'invasion du pays par l'armée russe. Toute leur famille là-bas, dans le Sud et à Kiev, capitale et principale cible de l'offensive.

Un rassemblement pour la paIx en Ukraine aura lieu ce samedi à 15h devant la préfecture de la Sarthe, et tous deux y participeront.

La liberté avant les croissants

La réaction des pays occidentaux à l'attaque décidée par Vladimir Poutine déçoit Andrii : "Finalement, les sanctions qui sont prises sont assez légères. Il a fallu une journée entière de négociations avant de les décider, et elles ne touchent pas aux principales sources de revenus de la Russie, comme le gaz. L'Allemagne est très attachée au gaz russe, on le sait. Mais il faut faire le choix : soit le gaz, soit la liberté. En ce moment, c'est la liberté de l'Europe qui se joue en Ukraine". Anna le dit autrement : "J'entends des Français s'inquièter du prix du blé. Je comprends mais je pense d'abord à la liberté, et ensuite aux croissants".

Poutine contre la démocratie

Pour ce couple, l'invasion russe est une question de valeurs et non de langue - d'ailleurs le russe est leur langue maternelle à tous les deux. Depuis la révolution de Maïdan en 2014, l'Ukraine est plus démocratique. "C'est ce qui fait peur à Poutine, analyse Andrii. Que le peuple se prenne en mains, c'est un danger pour lui, alors il veut détruire cela".

Anna se fait la porte-parole de ses amis à Kiev, qui espèrent une intervention directe des pays occidentaux pour "libérer le ciel" : empêcher l'aviation russe d'avoir la maîtrise aérienne et d'appuyer ses troupes au sol. "Chaque génération d'Ukrainiens a dû se défendre contre les Russes, poursuit la jeune femme. Si les Russes n'ont plus cet avantage aérien, nos partisans peuvent les repousser".