Guerre en Ukraine : l'hôpital de Laval pourrait accueillir une trentaine de réfugiés

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre d'après l'ONU. L'armée russe pilonne ce pays depuis bientôt un mois. Le département de la Mayenne est évidemment une des terres d'accueil pour des centaines de familles. D'après les informations de France Bleu Mayenne, le centre hospitalier de Laval pourrait accueillir des réfugiés dans des locaux désaffectés de l'Ehpad du Rocher Fleuri.

Une trentaine de réfugiés ukrainiens

"Nous sommes en capacité d'accueillir éventuellement des personnes réfugiées d'Ukraine" nous confirme Sébastien Tréguenard, le directeur du centre hospitalier. Une trentaine de personnes pourraient venir dans des chambres qui ont été remises en service rapidement. "C'est une grande fierté. L'épidémie de Covid-19 que nous venons de traverser a montré que les personnels hospitaliers dans leur globalité ont été extrêmement réactifs et extrêmement résilients pour organiser cela très rapidement. Et j'en ai eu à nouveau la concrétisation avec ce réaménagement" se félicite le directeur de l'hôpital.

Cette opération s'est réalisée en une demi-journée. "Elle a mobilisé les équipes de l'Ehpad qui était très très heureuse d'y participer, pour offrir un beau visage de la France aux réfugiés qui, éventuellement viendraient" poursuit Sébastien Tréguenard.

L'arrivée de ces familles ukrainiennes fera encore l'objet de réunion avec la préfecture de la Mayenne qui organise l'accueil sur le territoire. La préfecture n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations sur le sujet. Néanmoins, l'Agence Régionale de Santé a envoyé en fin de semaine dernière un document aux établissement de santé de la Mayenne pour préciser les conditions pour l'accès au soin des réfugiés ukrainiens.

Prise en charge des soins pour les réfugiés

Les établissements de santé, comme l'hôpital de Laval le cas échéant, devront organiser des dépistages contre la Covid-19, surtout si des familles vivent dans des hébergements collectifs. La vaccination sera obligatoire pour les réfugiés qui n'auraient jamais reçu une dose dans leur pays.

Vigilance aussi par rapport à la tuberculose. Cette maladie infectieuse est très présente en Ukraine, "multi-résistante" explique l'ARS. Le Centre de Lutte Antituberculeuse de Laval organisera là aussi les éventuels dépistages. Les autorités de santé porteront une attention particulière sur les animaux de compagnies des familles d'Ukraine. Le vaccin contre la rage est très peu déployé là-bas. Aux collectivités et aux vétérinaires de s'organiser.

Des femmes et des enfants

Enfin, les réfugiés choqués par la guerre et ses bombardements pourront être suivis par un psychologue. "Beaucoup sont des femmes et des enfants" prévient l'ARS. La prise en charge des soins des réfugiés ukrainiens dans les établissements de santé sera gratuite comme s'y est engagé le Conseil de l'Union Européenne la semaine dernière. Les personnes ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire seront affiliés à la Protection Universelle Maladie (PUMA) et peuvent bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire, sans délai de carence (C2S)