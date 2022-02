Guerre en Ukraine : l'inquiétude de Haut-Saônois pour leurs proches sur place

Les Ukrainiens de Haute-Saône suivent avec angoisse la situation, après les attaques de la Russie en Ukraine. Ils appellent très régulièrement leurs proches qui sont sur place. Pour Tamara et Roman, les réactions européennes sont "trop molles" et ne suffiront pas à faire plier Moscou.

Les débris d'un objet non identifié après une explosion à Kiev, en Ukraine, ce jeudi 24 février 2022 (illustration)

Leurs proches sont en Ukraine et ils ne peuvent rien faire. Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, les Haut-Saônois originaires du pays suivent la situation avec angoisse et colère. Tamara et Roman estiment que les réactions européennes, "trop molles", ne suffiront pas à faire plier Moscou.

"J'ai eu ma mère au téléphone. Elle pleure", nous dit Tamara, arrivée à Héricourt, en Haute-Saône, il y a 16 ans. Impuissante, elle suit l'évolution de la situation dans l'angoisse pour sa mère, qui habite à Donetsk, région indépendantiste qui vient d'être reconnue par Moscou. Elle n'est pas vraiment surprise par l'annonce de Vladimir Poutine, la nuit dernière, d'une "opération militaire" en Ukraine. "Ma mère a 75 ans. C'est compliqué, elle est bloquée", poursuit-elle.

La famille de Roman, elle, se trouve à l'Ouest du Pays. Le Haut-Saônois, habitant de Fresse, les pensait davantage protégés par leur situation géographique. "Jusqu'au dernier moment, les ukrainiens pensaient que ça se concentrerait à l'Est", explique-t-il. Sur place, ses proches "se demandent si Poutine ne va pas envahir toute l'Ukraine".

Réactions "trop molles"

"C'est complètement inutile !", s'agace Roman au sujet des réactions européennes des derniers jours. "Ils ne tapent pas assez fort", poursuit-il, estimant que "l'Occident n'a pas bougé en 2014, lors de l'annexion de la Crimée" et en paie désormais les conséquences. Sur place, ses proches espèrent tout de même "que la communauté internationale apportera une aide matérielle" pour permettre à l'Ukraine de se défendre.

"Poutine, il n'en a rien à foutre des sanctions", soupire Tamara. Elle aussi estime que les réactions européennes sont "trop molles" face à "un homme avec qui on ne peut pas négocier". La jeune femme suit de près les prises de positions américaines, dans lesquelles elle fonde plus d'espoir.