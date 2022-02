Guerre en Ukraine : l'ONG "Josy Chambon l'humanitaire pour tous" lance un appel aux dons

Des compresses, des bandes, de l'eau stérile, du désinfectant. La liste des besoins de l'association n'est pas exhaustive. L'ONG a en effet lancé un appel aux dons ce dimanche via Facebook, afin de venir en aide au peuple ukrainien.

"Il y a une très forte mobilisation, car tout le monde se sent concerné" se réjouit Josy Chambon, la présidente de l'ONG varoise. Du petit matériel médical, des produits d'hygiène, de la lessive, et des denrées non-périssables peuvent être déposés à l'Institut de formation varois des professionnels de santé, à la Garde. Les antennes de Saint-Raphaël et de la Draguignan recueillent aussi les dons.

L'ordre des avocats s'est déjà manifesté pour participer, ainsi que les 12 communes de la métropole toulonnaise. Les infirmières libérales sont également très présentes.

La collecte prendra fin ce vendredi. Tout le matériel sera alors chargé dans un camion mis à disposition par le centre hospitalier intercommunal de Toulon, et prendra ensuite la route à destination de l'Ukraine.