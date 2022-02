Guerre en Ukraine : l'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français envoie une première équipe

L'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français envoie une première équipe mardi pour proposer un renfort logistique et médical auprès des réfugiés qui fuient les combats en Ukraine.

L'ONG stéphanoise Pompiers humanitaires français se prépare à intervenir à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine pour venir en aide aux réfugiés qui fuient les combats. "Nous envoyons une équipe sur un poste frontière où des camps de réfugiés s'organisent", explique le commandant Jérôme Giron, président fondateur des Pompiers humanitaires français.

Mardi 1er mars, au moins quatre pompiers ligériens seront ainsi envoyés en reconnaissance "afin d'établir une tête de pont (...) d'identifier avec précisions les besoins pour structurer une aide dans le soutien médical, dans l'accompagnement de l'organisation d'un camp" en collaboration avec que les autorités locales et d'autres partenaires.

Près de 370.000 réfugiés ont déjà pris la route depuis le début de l'invasion russe jeudi, dont plus de la moitié sont entrés en Pologne, et leur nombre "continue à augmenter" selon les Nations unies et les autorités polonaises.

Les Pompiers humanitaires français partent sur leurs fonds propres avec des bénévoles habitués aux interventions à l'international, que ce soit après des inondations comme en Belgique l'été dernier ou encore pour participer aux opérations de sauvetage après les explosions de Beyrouth, au Liban en août 2020. Les dons d'argent se font sur la plateforme HelloAsso.com.