Guerre en Ukraine : "là-bas c'est la panique", raconte une Paloise d'origine ukrainienne

Entre inquiétude et colère, la communauté ukrainienne en Béarn suit de très près l'évolution de la situation en Ukraine depuis plusieurs jours. Le sujet est sensible, mais une Paloise originaire de ce pays d'Europe de l'Est a accepté de témoigner pour France Bleu Béarn Bigorre.