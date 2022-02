Guerre en Ukraine: la bataille médiatique de Volodymyr Zelensky, le comédien devenu président

Alors que l'Ukraine est engagée dans une guerre dure face aux Russes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en train de devenir au yeux du monde et de son peuple, le symbole de cette résistance à l'invasion russe. Au quatrième jour de la guerre en Ukraine, il multiplie les interventions médiatiques pour alerter l'opinion, mais aussi pour soutenir son peuple. Cet ancien acteur, devenu président s'est forgé en quelques années une carrure de chef d'Etat.

Une stature de chef de guerre

Le visage marqué par la fatigue, en tee-shirt kaki, derrière son pupitre, où l’on aperçoit de côté le drapeau bleu et jaune aux couleurs de l’Ukraine, Volodymyr Zelenky, le président ukrainien déroule ce dimanche matin un discours dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky explique que la nuit a été "dure" en Ukraine, avec des bombardements russes ayant visé, selon lui, des zones habitées.

"La nuit passée fut dure, de nouveau des tirs, de nouveau des bombardements de quartiers habités, d'infrastructures civiles. Il n'y aujourd'hui rien que l'occupant ne considère pas comme une cible légitime", explique le président

Il s'adresse aussi aux Bélarusses, dont le pays sert de base arrière aux forces russes pour attaquer Kiev.

"De votre territoire, c'est nos enfants qu'on tue", a-t-il dit, "comment allez-vous pouvoir regarder vos enfants dans les yeux, comment allez-vous vous regarder dans les yeux, les uns les autres ? Comment-allez vous regarder vos voisins dans les yeux ? Vos voisins, c'est nous".

De multiples interventions vidéos

Depuis plusieurs jours, ces messages, diffusés là aussi en vidéo, par Volodymyr Zelensky sont postés régulièrement sur les réseaux sociaux. Des mises en scène, comme une réponse à la propagande russe, qui symbolisent le combat du président face au géant russe.

Il s'agit aussi de galvaniser les troupes et remonter le moral des habitants. "Nous nous battrons aussi longtemps qu'il le faudra pour libérer le pays" disait-il dans une intervention samedi. Cette vidéo prise dans la nuit de vendredi à samedi dans les rues de Kiev, avec des membres de son gouvernement sonne comme un pied de nez face à l'avancée des Russes.

L’acteur devenu président

Avant d’être élu président, Volodymyr Zelensky était un acteur, le héros d’une série télé très populaire. En 2015, il tient le rôle d’un professeur d’histoire qui devient président par hasard dans la série "Serviteur du peuple" diffusée la chaîne ukrainienne 1+1.

Deux ans, plus tard, il prend peu à peu de l’ampleur, et rebaptise le parti du nom de la série. Sa popularité est grandissante. En avril 2019, il est élu président de l’Ukraine avec plus de 73% des voix. Il a dénoncé durant sa campagne, les affaires de corruption qui sont légions en Ukraine.

Une stature internationale

Le novice de la politique se trouve très vite confronté à la réalité. A compter de l’automne 2021, les relations entre la Russie et l’Ukraine ressemblent à une escalade permanente.

Lui qui avait promis de "poursuivre le processus de Minsk et de le relancer" a endossé le costume du président aux yeux du monde. Son calme et sa détermination face à l’agression Russe lui ont fait gagner une stature sur le plan international.