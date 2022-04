Guerre en Ukraine : la bataille pour le Donbass a commencé

Au 55e jour de conflit en Ukraine, la Russie a lancé son offensive tant redoutée sur le Donbass, région de l'est du pays déjà en partie contrôlée par les forces pro-russes depuis 2014. Le point sur la situation ce mardi.

Au 55e jour de conflit, les forces russes ont déclenché leur offensive contre l'est de l'Ukraine, qu'elles bombardent massivement, tout en poursuivant leurs frappes dans l'ouest. "Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, à laquelle elles se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive", a déclaré le président Volodymyr Zelensky dans un discours retransmis sur Telegram. "Peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons. Nous nous défendrons", a-t-il clamé.

L'essentiel

Les forces russes ont déclenché l'offensive sur le Donbass, selon le président ukrainien

Les bombardements se poursuivent dans l'ouest du pays

Les États-Unis réunissent leurs alliés ce mardi

Des combats dans plusieurs villes

"C'est l'enfer. L'offensive a commencé, celle dont on parle depuis des semaines", a de son côté annoncé sur Facebook le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï. "Il y a des combats à Roubijné et Popasna, des combats incessants dans d'autres villes pacifiques", a-t-il dit, reconnaissant que Kreminna était "malheureusement sous le contrôle des orques", le surnom péjoratif donné aux militaires russes. Cette ville, qui comptait environ 18 000 habitants avant la guerre, se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, la capitale ukrainienne du bassin houiller du Donbass. Au moins quatre civils ont été tués dans les bombardements russes pendant qu'ils tentaient de fuir Kreminna, a poursuivi Serguiï Gaïdaï. Le conseiller de la présidence ukrainienne Oleksiy Arestovytch a toutefois assuré que "les occupants russes n'avaient pas encore conquis Kreminna" et que d'"intenses combats de rue" s'y déroulaient.

Marioupol toujours sous les bombes

Dans le sud du Donbass, les derniers défenseurs de Marioupol sont toujours retranchés dans le complexe métallurgique d'Azovstal, où se trouvent aussi des civils. Le Conseil municipal de Marioupol a affirmé mardi matin qu'Azovstal avait fait l'objet de bombardements et assuré qu'"au moins 1.000 civils, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées, se trouvent dans les abris souterrains". La conquête de Marioupol constituerait une victoire importante pour les Russes car elle leur permettrait de consolider leurs gains territoriaux côtiers le long de la mer d'Azov en reliant le Donbass, en partie contrôlé par leurs partisans, à la Crimée que Moscou a annexée en 2014.

Les États-Unis réunissent leurs alliés

Le président américain participera ce mardi à une réunion virtuelle consacrée à l'offensive russe en Ukraine, a indiqué la Maison Blanche. Joe Biden évoquera, avec les alliés et partenaires des États-Unis dont la liste n'a pas été dévoilée, le "soutien continu à l'Ukraine et les efforts visant à s'assurer que la Russie rende des comptes" a précisé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.