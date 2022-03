Guerre en Ukraine : La Croix-Rouge de Côte-d'Or attend nos dons

Comment aider l'Ukraine ? Comment faire un geste pour les Ukrainiens actuellement sous les bombes russes ? Christophe Talmet est l'invité de France bleu Bourgogne, il appelle les Côte-d'Oriens à la générosité.

France Bleu Bourgogne : La Croix-Rouge lance un appel aux dons financiers en particulier. Pourquoi de l'argent et pas des produits alimentaires de première nécessité ?

Christophe Talmet : Effectivement, on a fait le choix des dons financiers par habitude des crises humanitaires que nous gérons. Tout simplement parce que sur zone , les sociétés nationales de la Croix-Rouge ukrainienne, moldave et les partenaires que nous connaissons bien, qui font partie de la Fédération, ont pris en charge pour l'instant les réfugiés. Donc les besoins primaires sont assurés en eau, hygiène, nourriture et couvertures. En tout cas, c'est le retour de la Fédération. Et donc, nous, on est sur une aide logistique qui peut se fonder sur les besoins réels qui sont évalués sur place.

Donc concrètement, les dons faits par les Côtes-d'Oriens ici, ils vont servir à quoi ?

Ils vont servir une fois que ces besoins ont été identifiés, à être ventilés à la Fédération et les représentants sur place et qui vont acheter les produits en fonction des vrais besoins et de la culture du pays. C'est-à-dire que sur place, on va à la fois fournir aux réfugiés ce qu'ils ont besoin en réalité.

Pour ne pas acheminer plein de produits qui ne serviraient finalement à rien ?

Oui que ce soit des médicaments avec une pharmacovigilance, avec des médecins sur place, avec des produits alimentaires qui sont conformes, avec des vêtements ou autres. qui sont en situation d'hygiène.

Mais alors, toutes ces initiatives dont on parle depuis plusieurs jours ici en Côte d'Or, individuelles ou d'autres associations, elles sont en trop ?

Elles ont un sens, mais est-ce que ce que ça correspond exactement aux besoins ? Ensuite, l'acheminement, c'est une vraie logistique, c'est-à-dire qu'il faut faire du tri. Il faut trier les vêtements, trier les aliments. Il faut que ça corresponde à la culture alimentaire. Les médicaments, c'est quand même compliqué d'envoyer les médicaments à partir d'ici quand on ne sait pas les besoins, les pathologies sur place. Donc, c'est une grosse logistique de préparation, de filtrage avant, puis après pour organiser le convoi, pour les autorisations. Il faut que les véhicules arrivent au bon endroit avec la réception, que le matériel ne soit pas détourné ou détruit parce que malheureusement, on peut, on peut constater que parfois, le matériel qui est envoyé comme ça, sans organisation précise, une logistique bien assurée, avec un mandat du ministère des Affaires étrangères et parfois détourné. Donc on préfère les dons financiers, qui vont servir au delà de répondre à des besoins primaires, derrière, peut-être, à participer à la construction d'une crèche durablement, etc. Donc, on est dans une démarche sur le fond.

Il y a 600 bénévoles ici en Côte d'Or, à la Croix-Rouge. Qu'est ce qu'ils font en ce moment ?

On prépare avec les institutions ici, la préfecture que j'ai eu au téléphone, l'accueil des réfugiés, simplement, la prise en charge dans les bus, à la gare ou à l'aéroport. Un soutien santé, un soutien psychologique avec un suivi comme on l'a fait pour le Covid, que ce soit pour des réfugiés et effectivement, proposer des places. Et pourquoi pas, on a une expertise sur les centres d'accueil des impliqués, dans un gymnase, dans une salle, de pouvoir mettre à disposition des lits, picots, duvets et autres, tout cela en lien avec les municipalités. C'est un hébergement d'urgence, on est d'accord, mais en fait, ça fait, ça fait tampon entre ceux qui arrivent et les hébergements qu'on est en train de rechercher.