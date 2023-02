Guerre en Ukraine : la France, aux "côtés" des Ukrainiens, appelle à leur "victoire", affirme Emmanuel Macron

Un an jour pour jour après le début de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine , "La France se tient à vos côtés, pour la solidarité, la victoire et la paix", affirme ce vendredi Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État français s'est adressé aux ukrainiens dans leur langue, avant de répéter son message en français, puis en anglais.

L'Élysée a également tweeté, en ce jour anniversaire, une photo nocturne du perron éclairé de la présidence française avec un drapeau ukrainien bien en évidence au milieu des drapeaux français et européens.

"2023 sera l'année de notre victoire", affirme le président ukrainien

Le président ukrainien s'est également exprimé sur Twitter ce vendredi matin. "2023 sera l'année de notre victoire", affirme-t-il, dans un post accompagné d'une vidéo retraçant un an de conflit, et passant en revue les moments douloureux et les notes d'espoir que le pays a traversé ces derniers mois. L'Ukraine a "inspiré et "uni" le monde, affirme encore le président ukrainien.

L'Ukraine ne s'arrêtera pas "tant que les meurtriers russes ne seront pas punis"

"L'Ukraine a surpris le monde. L'Ukraine a inspiré le monde. L'Ukraine a uni le monde. Il y a des milliers de mots pour le prouver, mais quelques-uns suffiront", a également dit Volodymyr Zelensky dans une allocution.

Les villes de Boutcha, Irpin, Kherson, Marioupol, théâtres d'atrocités commises imputées aux Russes ou encore symboles de l'occupation ou de la résistance de l'armée de Kiev, sont les "capitales de l'invincibilité" ukrainienne, a encore affirmé Volodymyr Zelensky. "Le monde a vu de quoi l'Ukraine est capable. Ce sont les nouveaux héros. Les défenseurs de Kiev, les défenseurs d'Azovstal. De nouveaux exploits réalisés par des villes entières", a affirmé le président ukrainien.

L'Ukraine ne s'arrêtera pas "tant que les meurtriers russes ne seront pas punis", a encore affirmé Volodymyr Zelensky.

Une nouvelle résolution de l'ONU pour exiger le retrait des troupes russes

L'Assemblée générale de l'ONU a, de nouveau, exigé ce jeudi un retrait "immédiat" des troupes russes de l'Ukraine, votant à une majorité "écrasante" une résolution appelant aussi à une paix "juste et durable".

"Nous avons obtenu une victoire (...). Le monde comprend de quel côté est la vérité", s'est félicité le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andriï Yermak.

Sous les applaudissements, la résolution non contraignante a recueilli les voix de 141 des 193 Etats membres de l'ONU, 7 ont voté contre (Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord, Mali, Nicaragua, Erythrée) et 32 se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. Un soutien similaire au mois d'octobre, quand 143 pays avaient condamné les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie, cinq votant contre.

"C'est une majorité écrasante de la part de la communauté internationale qui confirme son fort soutien pour l'Ukraine, victime de l'agression russe", s'est réjoui le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Depuis un an, alors que la Russie use de son droit de veto pour empêcher toute action au Conseil de sécurité sur l'Ukraine, l'Assemblée générale a pris le relais sur ce dossier. Et même si ses résolutions sont non contraignantes, "ce n'est pas seulement un bout de papier", a défendu Josep Borrell.