Les présidents russe Vladimir Poutine et français Emmanuel Macron ont appelé lors d'un entretien téléphonique ce vendredi à organiser "dans les plus brefs délais" une inspection de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, cible de bombardements.

Guerre en Ukraine : la France et la Russie réclament une inspection de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Vladimir Poutine a finalement donné son accord. À l'issue d'un entretien téléphonique ce vendredi, les présidents russes et français ont appelé à organiser dans les plus brefs délais une mission d'inspection de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. Cette centrale, la plus grande d'Europe, a subi plusieurs bombardements ces dernières semaines.

Les deux dirigeants ont "relevé l'importance d'envoyer dans les plus brefs délais une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la centrale nucléaire, qui pourra évaluer la situation sur place", a indiqué le Kremlin, précisant que l'entretien avait eu lieu à l'initiative d'Emmanuel Macron."La partie russe a confirmé être prête à fournir toute l'assistance nécessaire aux inspecteurs de l'Agence" atomique, selon la même source.

La présidence française a de son côté déclaré que le président français avait "soutenu l'envoi sur place dans les meilleurs délais d'une mission d'experts de l'AIEA, à des conditions agréées par l'Ukraine et les Nations unies". Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent se reparler "dans les prochains jours à ce sujet après échanges des équipes techniques et avant le déploiement de la mission", selon l'Elysée.

Le spectre d'un nouveau Tchernobyl

Lors de cet entretien, Valdimir Poutine a en outre "souligné que le bombardement systématique (...) du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijjia crée un danger de catastrophe de grande envergure qui pourrait conduire à la contamination radioactive de vastes territoires", d'après le Kremlin. De son côté, Emmanuel Macron a dit "une nouvelle fois sa préoccupation face aux risques que fait peser la situation à la centrale de Zaporijjia pour la sûreté et la sécurité nucléaire", a indiqué l'Elysée.

Située dans le sud de l'Ukraine et contrôlée par les forces russes, la centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, a été plusieurs fois bombardée ces dernières semaines, Moscou et Kiev s'accusant mutuellement de ces frappes. Cette situation a fait resurgir le spectre d'une catastrophe majeure similaire à celle de Tchernobyl en 1986.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé vendredi à Moscou de ne pas couper la centrale nucléaire de Zaporijjia du réseau ukrainien, ce que redoutent les autorités de Kiev.