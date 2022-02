Guerre en Ukraine : la résistance citoyenne s'organise

Cinq jours après le début de l'offensive, la Russie de Vladimir Poutine, frappée de sanctions économiques occidentales d'une ampleur inédite, fait face à une vive résistance de l'armée ukrainienne et de nombreux citoyens. Fabrication de matériel pour l'armée, brigades citoyennes, affrontements par médias interposés : cette résistance revêt différents visages.

Distribution d'armes et tranchées

À Kiev, "l'objectif principal" des troupes russes selon la Défense ukrainienne, un message en russe défile désormais sur les panneaux publicitaires : "Soldats russes, allez vous faire foutre !" "Ne devenez pas des assassins". "Rentrez chez vous !". Les habitants, qui ont pu récupérer des armes, gilets pare-balles et munitions dans des commissariats, ont érigé des tranchées et des barricades, espérant freiner la progression des chars russes. Hier enseignant, ingénieur, maçon ou encore employé de banque, comme Viktor Rudnichenko, rencontré par l'AFP, ils se disent prêts à "accueillir les Russes" "avec des cocktails Molotov". En seulement quatre jours les habitants de la capitale ont acquis des réflexes de zone de guerre témoigne Stéphane Siohan, correspondant de plusieurs médias français, sur son compte Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Solidarité

C'est aussi le cas à Okhtyrka, ville de près de 50.000 habitants située à une centaine de kilomètres de Kharkiv (nord-est), où vit Natalia. Dans la nuit de dimanche à lundi, "plus de 10 maisons ont été incendiées et environ le même nombre d'immeubles d'habitations frappés par des missiles", raconte-t-elle.

D'intenses combats ont encore eu lieu ce lundi dans la deuxième ville du pays et ses environs. "Nos militaires ont défendu la ville mais nous avons appris que les Russes l'avaient encerclée". Malgré "les tirs d'artillerie, Okhtyrka n'a pas été prise" affirme-t-elle, louant le courage des militaires ukrainiens mais aussi des civils de la "défense territoriale" constituée d’engagés volontaires, "qui se sont organisés pour protéger leur ville et repousser les Russes avec tout ce qui leur tombe sous la main."

"Les personnes travaillant dans les services publics, les bénévoles, les médecins et tous les civils : ensemble, nous sommes une grande force", veut croire la quadragénaire. "Une force qui résiste depuis cinq jours même si, malheureusement, nous déplorons 68 blessés et 28 tués".

Ensemble, nous sommes une grande force - Natalia (Okhtyrka)

Cette Ukrainienne, qui dit n'avoir pas dormi depuis trois jours, décrit aussi la solidarité, spontanée : "Je reste constamment en contact avec les médecins, j'essaie d'organiser l'approvisionnement en médicaments et en nourriture, de collecter des fonds, de faire des réserves du pain, de levure, de nourriture, de vêtements. Des fortifications ont été érigées avec des sacs de sable. Ceux qui le peuvent apportent du pain aux hôpitaux et dans les abris anti-bombes, gratuitement, et au péril de leur vie."

Légion de combattants étrangers

Dans un communiqué diffusé dimanche, la présidence ukrainienne a annoncé avoir commencé à former une légion de combattants étrangers pour l'aider à repousser les forces russes. "Tous les étrangers désirant rejoindre la résistance aux occupants russes et de protéger la sécurité mondiale sont invités par les autorités ukrainiennes à rejoindre les forces de défense", a indiqué l'Ukraine, précisant qu'une unité spéciale sera formée sous le nom de "Légion internationale". Les volontaires sont appelés à se rendre dans les ambassades d'Ukraine dans leurs pays.

Le président Volodymyr Zelensky avait déjà appelé vendredi les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe. Un appel entendu par Essacq Baloutch qui vit à Auxonne, en Côte-d'Or. Franco-Afghan âgé de 73 ans, il affirme avoir recruté une trentaine de volontaires prêts à gonfler les rangs de la résistance ukrainienne, alors que les autorités françaises "déconseillent formellement" de se rendre sur le terrain de guerre.

Guerre médiatique

La guerre est aussi médiatique. Le régulateur russe des médias a ordonné samedi aux médias nationaux de supprimer de leurs contenus toute référence à des civils tués par l'armée russe en Ukraine ainsi que les termes "d'invasion", "d'offensive" ou de "déclaration de guerre". Mais des images de bombardements causant des victimes parmi les civils et d'autres où l'on voit la population résister aux soldats russes sont massivement relayées via les réseaux sociaux notamment.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Alors que Moscou, qui a reconnu pour la première fois dimanche avoir recensé des "morts" et des "blessés" depuis le début de son offensive militaire, refuse de communiquer des chiffres sur ses pertes, les autorités ukrainiennes ont lancé dimanche un site internet destinés aux proches des soldats russes tués. Baptisé "200rf.com", en référence au code utilisé pour les soldats tués au combat, il expose des photos de passeports ou documents militaires appartenant à des soldats russes présumés tués depuis l'invasion. On y voit aussi des vidéos de soldats russes présumés faits prisonniers, ainsi que leur nom et ville d'origine pour certains d'entre eux.

Selon Kiev, l'armée ukrainienne a tué plus de 4.300 soldats russes et en a fait prisonnier près de 200. L'Ukraine a également fait état de quelque 200 civils, dont seize enfants, et des dizaines de militaires tués depuis jeudi. De son côté, l'ONU a indiqué lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, mais a averti que les chiffres réels "sont considérablement" plus élevés. Selon le Haut Commissaire de l'ONU aux réfugiés, plus de 500.000 personnes ont quitté l'Ukraine pour se réfugier dans plusieurs pays limitrophes.