Guerre en Ukraine : la Russie appelle les derniers combattants de Marioupol à déposer les armes

Au 53e jour de conflit en Ukraine, la Russie affirme largement contrôler la ville de Marioupol et appelle les derniers soldats ukrainiens à se rendre. Voici ce qu'il faut retenir de la situation ce dimanche.

L'essentiel

La Russie lance un ultimatum aux soldats ukrainiens à Marioupol.

La situation est "inhumaine" dans la ville portuaire, selon le président ukrainien

Pas de couloirs humanitaires ce dimanche pour évacuer les civils de l'Est de l'Ukraine

Le pape François condamne à nouveau la cruauté de la guerre en Ukraine

La situation sur le front militaire

La Russie affirme contrôler largement la ville de Marioupol et appelle les derniers soldats ukrainiens à se rendre. Le ministère russe de la Défense a en effet demandé aux soldats ukraniens qui combattent encore dans la ville portuaire à déposer les armes dès 6 heures du matin ce dimanche et d'avoir évacué les lieux avant 13 heures (heure française). "Tous deux qui auront abandonné les armes auront la garantie d'avoir la vie sauve. C'est leur seule chance", précise le ministère russe de la Défense dans un communiqué sur Telegram.

Une situation "inhumaine" dans la ville portuaire

Des frappes ont été menées par la Russie à Marioupol ce dimanche au petit matin selon l'état major ukrainien, qui s'attend à des heures difficiles et un assaut proche. La prise de la ville portuaire serait une victoire importante pour les Russes car elle leur permettrait de conforter leur position dans cette région

"La situation à Marioupol reste aussi grave qu'elle est possible de l'être, tout simplement inhumaine", a déclaré samedi soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky avant d'appeler les pays occidentaux à fournir immédiatement les armes lourdes qu'il réclame depuis plusieurs semaines. "Il n’y a ni nourriture, ni eau, ni médicaments", s’est-il emporté, accusant les Russes de "refuser" la mise en place de couloirs humanitaires.

Pas de couloir humanitaire pour l'évacuation des civils

Faute d'accord avec l'armée russe sur un cessez le feu, il n'y aura pas de couloirs humanitaires ce dimanche pour évacuer les civils de l'Est de l'Ukraine, annonce les autorités ukrainiennes. "Ce matin, nous n'avons pas réussi à négocier un cessez-le-feu sur les itinéraires d'évacuation avec les occupants. C'est pourquoi, malheureusement, nous n'allons pas ouvrir de couloirs humanitaires aujourd'hui", a indiqué sur Telegram la vice-Première ministre ukrainienne, Iryna Verechtchouk.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Le pape François condamne la cruauté de la guerre en Ukraine

Lors de la veillée pascale samedi soir à Rome, le pape François a condamné la cruauté dans la guerre en Ukraine. Il s'est exprimé devant Ivan Fedorov, le maire de la ville ukrainienne de Melitopol, sa famille ainsi que trois parlementiares ukrainien présents dans l'assistance. Assis dans une grande chaise blanche à cause d'une douleur à la jambe, le pape a évoqué "la noirceur de la guerre et de la cruauté" dans son homélie.

"Nous prions tous avec vous et pour vous cette nuit. Nous prions pour les nombreuses souffrances. Nous ne pouvons que vous offrir notre proximité, notre prière et dites courage ! Nous sommes avec vous !", a dit le souverain pontif.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

L'hommage du prince Charles aux réfugiés et à ceux qui les accueillent

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a rendu hommage aux réfugiés et à ceux qui leur ouvrent leur porte, dans un message de Pâques dimanche évoquant l'invasion russe en Ukraine.

"Aujourd'hui, des millions de personnes se trouvent déplacées, fatiguées par leur voyage depuis des lieux troublés, blessées par le passé, craignant l'avenir, et ont besoin d'être accueillies avec gentillesse et de pouvoir se reposer", déclare Charles, 73 ans, fils aîné de la reine Elizabeth II, 96 ans jeudi prochain.

"Au milieu de toute cette tristesse et cette inhumanité, il a été particulièrement émouvant de voir comment _tant de gens sont prêts à ouvrir leur maison à ceux qui sont dans le besoin_, et comment ils ont offert leur temps et leurs ressources pour aider ceux qui sont dans une telle épreuve et qui font face à une telle peine", a-t-il souligné.