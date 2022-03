Guerre en Ukraine : la vente de drapeaux ukrainiens en forte hausse pour l'entreprise Macap de Cuers

A plus de 2500 km de la guerre en Ukraine, l'entreprise Macap de Cuers (Var) ne s'attendait pas à devoir produire autant de drapeaux ukrainien. Ce fabriquant en a vendu plus d’un millier depuis le début de l’offensive russe pour les collectivités mais aussi, et c'est inédit pour les particuliers.

A Cuers (Var), l'entreprise Macap, spécialisée depuis plus de 50 ans, dans la fabrication de drapeaux ne s'attendait pas à devoir produire autant de drapeaux bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine. Depuis le début de l'offensive russe, le 24 février, la PME varoise a vendu plus d'un millier de drapeaux ukrainiens à des collectivités de toute la France mais aussi, et c'est inédit, à de nombreux particuliers. Les 38 salariés ont dû se réorganiser pour faire face à la demande.

Nombreuses commandes de particuliers

"Jusqu'à présent, nous vendions des drapeaux ukrainiens pour des événements très ponctuels, comme des salons. Nous n'avions donc pas de stock et nous avons dû, pour faire face à la demande, imprimer, découper et confectionner rapidement des drapeaux bleu et jaune. Nous continuons à le faire au fil de l'eau" explique Alexandre Praneuf, porte-parole de l'entreprise. "Les mairies et les collectivités locales, nos clients habituels, nous en commandent. Mais ce qui est nouveau pour nous, c'est que de très nombreux particuliers se connectent aussi à notre site internet. Ils commandent un drapeau ukrainien pour le placer sur leur balcon ou devant leur maison pour _manifester leur soutien aux habitants_".

"Les commandes pour des particuliers sont très ponctuelles chez nous. On peut parfois nous demander un drapeau américain ou espagnol mais nous n'avions jamais dû faire face à une telle demande pour un drapeau étranger. Nous nous sommes donc réorganisé côté fabrication mais aussi pour l'expédition car nous ne livrons jamais autant de commandes individuelles" explique le directeur de la communication de Macap.

Fierté et émotion des salariés

Dans les ateliers, les techniciens et couturières doivent aussi s'adapter à cette forte demande. Mais pour Béatrice, une des couturières concentrée sur les ourlets d'un drapeau ukrainien, "c'est notre façon d'aider les Ukrainiens, d'être solidaires avec eux. C'est très très émouvant pour nous mais nous sommes fiers de le faire." Les 38 salariés de Macap espèrent devoir cesser rapidement la production d’étendard bleu et jaune, synonyme d'un cessez-le-feu. "Nous aurions préféré ne jamais produire ces drapeaux et espérons arrêter rapidement" conclut Alexandre Praneuf.

Béatrice, une des mécaniciennes en confection textile de Macap, termine les ourlets d'un drapeau ukrainien © Radio France - Sophie Glotin