Guerre en Ukraine : la ville de Grenoble s'organise pour venir en aide aux réfugiés

Vous l'avez peut-être remarqué, l'Hôtel de Ville et le Palais des Sports se sont habillés des couleurs de l'Ukraine. Au-delà de ce geste, la municipalité commence à mettre en place des actions ciblées pour venir en aide au peuple ukrainien face à la guerre déclarée par la Russie le 24 février dernier.

Des réunions en cascade

La Ville a organisé une réunion, jeudi 3 mars, avec 45 associations et citoyens. Le but était de faire le point sur les besoins afin d'adapter les actions envers le peuple ukrainien. La municipalité a ensuite rejoint plus de 40 collectivités ce vendredi 4 mars dans le cadre du réseau ANVITA, l'association nationale des villes et territoires accueillants. Les collectivités réaffirment le rôle central de l'Etat et la nécessaire complémentarité des actions de chacun.

Une plateforme en ligne activée

Dès le lundi 7 mars, la Ville proposera aux habitants d'apporter leur aide en s'engageant dans des missions solidaires transmises sur la plateforme en ligne "Grenoble Terre d'accueil" par des associations. Concrètement, ces missions concerneront l'hébergement des réfugiés et les dons pour ceux qui sont encore en Ukraine. La municipalité assure qu'elle se tient également prête à faciliter la scolarisation des enfants qui pourraient être accueillis.

Une aide financière

La municipalité se met également à disposition de l'Etat pour participer à l'accueil des réfugiés à Grenoble. La Ville assure aussi qu'elle accompagnera les personnes sur le plan de la santé psychique pour des familles éprouvées par le trajet et par la séparation avec des membres de leur famille restés sur place. Grenoble va aussi proposer une contribution de 10.000 euros au prochain Conseil Municipal à destination du fond FACECO. Il s'agit du Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales, qui permet à ces dernières d'apporter une aide d'urgence aux victimes de crises telles que les guerres.

Selon Eric Piolle, le maire de Grenoble, "l’Ukraine fait aujourd’hui face à une agression inacceptable de la part du régime autoritaire de Vladimir Poutine." Il estime que la situation dans le pays est une menace pour sa stabilité, pour celle de l’Europe et du reste du monde. "Comme pour toutes les crises qui touchent gravement les populations civiles, Grenoble sera au rendez-vous de la solidarité. Il n’y a pas de bons ou de mauvais réfugié-es, il n’y a que des parcours de souffrance, des déchirements familiaux et des traumatismes qui affectent les individus pour toute une vie, explique le maire. Aux côtés de l’Etat qui pilote l’accueil des réfugié-es et des citoyen-nes volontaires, nous mobilisons les moyens nécessaires pour accueillir le plus dignement celles et ceux qui se réfugient chez nous. Aux côté des collectifs et des autres collectivités, nous nous engagerons pour soutenir celles et ceux restés en Ukraine ou dans ses pays voisins. Les solidarités n’ont pas de frontières, nous sommes et resterons mobilisés."