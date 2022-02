Guerre en Ukraine : Lactalis possède trois usines dans le pays et surveille le conflit de près

Le monde entier est sous le choc après l'annonce du début de la guerre en Ukraine ce jeudi 24 février. L'armé russe multiplient les bombardements un peu partout dans le pays : la Russie affirme avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes. Les réactions, coté européen, sont nombreuses. "Il s'agit de l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies", a par exemple dénoncé Emmanuel Macron dans une allocution ce jeudi après-midi depuis l'Elysée. Cette guerre en Ukraine est également surveillée de très près par de nombreuses entreprises mayennaises, comme le groupe Lactalis, qui possède trois usines en Ukraine et quatre en Russie. Le géant laitier pourrait décider de suspendre la production de lait et de fromage en Ukraine si le conflit dégénère.

Un millier de collaborateurs en Ukraine

Lactalis est présent en Ukraine et en Russie depuis une vingtaine d'années. Trois usines du groupe mayennais sont implantées en Ukraine et l'une d'entre elle est située à quelques kilomètres seulement de la frontière russe. Au total, le groupe mayennais collabore avec 2500 personnes dans les deux pays : un millier en Ukraine et 1500 en Russie. Le groupe n'emploie pas d'expatriés français sur place et n'a pas à gérer "la problématique de rapatriement d'expatriés", souligne le porte-parole du groupe, Christophe Piednoël.

Nous n'avons pas d'expatriés français.

Christophe Piednoël, porte-parole du groupe

Le conflit ne fait que commencer, mais la direction générale de Lactalis est déjà très vigilante à la sécurité de ses collaborateurs sur place. "La situation est extrêmement évolutive, mais pour le moment, nos unités de production, nos laiteries, nos fromageries travaillent normalement. Elles ont la particularité d'être dans des zones rurales qui sont peut être un peu moins intense en termes d'activité militaire. O reste extrêmement prudent puisqu'on sait que tout ça peut évoluer rapidement", insiste le porte-parole de Lactalis.

Lactalis collecte du lait local en Ukraine, le transforme en beurre, en lait, en fromage ou encore en desserts, puis le distribue grâce à des partenaires. Cette chaîne de production pourrait être interrompue si la sécurité des collaborateurs n'est plus assurée, affirme le groupe. "Il faut que les conditions de transport des salariés pour venir sur les sites soient totalement sécurisées et que l'on puisse faire le constat que le site n'est en rien menacé", met en avant Christophe Piednoël.

Le chiffre d'affaires de Lactalis en Russie et en Ukraine est de 300 millions d'euros, soit à peine 1% du chiffre d'affaires total du groupe.