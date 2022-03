Guerre en Ukraine : le 7e bataillon de chasseurs alpins part en Estonie

Les sacs et les esprits sont prêts à partir. 130 soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins basés à Varces vont s'envoler ce jeudi 17 mars pour l'Estonie. Une opération qui se déroule dans le cadre du renforcement du dispositif de l’OTAN en Europe de l’Est, lié à la guerre en Ukraine. Sur place, les soldats isérois vont rejoindre des militaires britanniques et danois sur la base "Tapa" pour assurer une mission de réassurance.

Des militaires prêts

Les 130 militaires se sont rassemblés sur la base de Varces ce mardi 15 mars pour une cérémonie marquant leur départ. Les soldats du 7e bataillon de chasseurs alpins sont prêts à rejoindre l'Estonie. C'est le cas du caporal Loris. "Il y a forcément un peu d'appréhension, mais on part surtout pour s'entraîner, décrit-il. Donc, aucune appréhension à avoir. On est préparés tout au long de l'année. On s'entraîne dans les missions. On a des stages qui nous permettent d'être prêts au mieux de ce qu'on va rencontrer là-bas."

Les militaires du 7e bataillon des chasseurs alpins sont prêts à partir. © Radio France - Dimitri Morgado

Sur place, les soldats vont faire face à des conditions hostiles, notamment climatiques. "On va avoir un milieu exigeant comme le milieu que nous, les chasseurs alpins, on peut rencontrer en montagne, raconte l'un des hommes, le sergent Thomas. Là, ce sera surtout le grand froid. Mais du grand froid, justement, on s'entraîne là-dedans et je pense qu'on pourra avoir un bon partage avec nos amis estoniens."

Des troupes très attendues sur place

Le colonel Le Calvez a profité de cette cérémonie pour encourager ses troupes. Il sait à quel point elles sont attendues sur place. "Les chasseurs alpins font partie des troupes qui comptent dans l'armée française et qui font référence à l'international, explique-t-il. En plus, avec la spécificité du béret alpin, de la tarte, et bien on est vite remarqués ! Je pense que nos camarades britanniques et danois ne manqueront pas de nous attendre pour voir à qui ils ont à faire."

Le colonel Le Calvez a tenu à encourager ses troupes avant le grand départ. © Radio France - Dimitri Morgado

Le colonel a confiance en ses troupes qui sont entraînées à ce genre d'opération. "C'est un cadre qui est différent parce que ça se passe en Europe. On s'y prépare mais il n'y a pas de surprise. C'est quelque chose qu'on sait faire et la compagnie qui est projetée s'entraîne depuis de nombreuses semaines, c'est une compagnie qui se connaît très bien, dans laquelle la cohésion est relativement forte et donc il n'y aura aucune difficulté à s'adapter à cette mission, raconte le militaire. Là-bas, ils auront un terrain d'entraînement puisqu'ils seront sur un camp militaire, donc forcément, ils auront les moyens, le temps et les hommes pour pouvoir accomplir leur mission d'entraînement et donc de dissuasion."