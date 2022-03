Guerre en Ukraine : le Bergeracois Jean-Baptiste Alix a quitté Kiev et se rapproche de la frontière

Des nouvelles du Bergeracois Jean-Baptiste Alix. On l'avait quitté ce vendredi 25 février, coincé à Kiev avec sa femme et ses deux petites filles. Ils ont réussi à quitter la capitale ukrainienne ce lundi 28 février et se dirigent vers la frontière à l'Ouest.