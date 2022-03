Guerre en Ukraine : le CHU de Toulouse envoie des médicaments et du matériel d'urgence

Des médicaments et du matériel pour assurer les premiers soins. Le CHU de Toulouse et a décidé de faire un don, en solidarité avec les Ukrainiens et les professionnels de santé qui œuvrent sur place. Un mouvement impulsé par les salariés de l'hôpital, nombreux à avoir manifesté leur volonté d'aider concrètement l’Ukraine. La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole soutiennent financièrement cette action.

3000 boîtes de médicaments, des lames, des seringues, des pansements...

Le matériel collecté répond aux besoins des soignants sur le terrain. Cinq palettes seront envoyées dans les prochains jours : elles contiennent 3.000 boîtes de médicaments anesthésiants et de médicaments nécessaires aux blessés en urgence vitale. Et 204.277 unités de dispositifs médicaux de secours d’urgence (lames, sondes d’intubation, aiguilles, seringues, pansements, compresses…).

Pour acheminer ces dons, le CHU de Toulouse s’est associé à des partenaires de l’aide d’urgence pour l’Ukraine. Deux associations ont été choisies : l’Aide médicale caritative France Ukraine et l’Association départementale de protection civile de la Haute-Garonne.