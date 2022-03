Guerre en Ukraine : le collectif "Grenoble - Ukraine" appelle à la solidarité

Le collectif s'est retrouvé dans la galerie marche du supermarché Leclerc d'Echirolles ce lundi 28 février. Avec des chariots ornés de drapeaux ukrainiens, les membres ont sensibilisé les clients à la nécessité de récolter des produits de première nécessité à destination des Ukrainiens. A la fin de la journée, c'est l'équivalent de dix chariots remplis qui ont été récoltés. Le soir, un camion est parti en direction de la frontière ukrainienne avec ces denrées. Malek, un Isérois, est à l'initiative de l'action et du collectif. Il est marié à une Ukrainienne dont la famille est encore sur place.

France Bleu Isère : Comment est né ce mouvement "Ukraine - Grenoble" ?

Malek : Tout d'abord, il y avait quelques petites initiatives sur Internet où les personnes apportaient leur soutien de manière un peu "passive", devant des écrans, devant les informations. J'ai voulu impulser une sorte d'énergie d'action. J'ai aussi laissé tomber un peu tout ce qui était administratif, chercher un local, faire une assemblée générale, etc. J'ai appelé des personnes qui souhaitaient vraiment agir à me rejoindre. On s'est aussi collés à d'autres groupes déjà structurés. On est maintenant plus de 200, prêts à aider le peuple ukrainien.

Cette action ce lundi, ça a été d'abord d'aller contacter les entreprises sur la zone commerciale. Des entreprises ont d'ailleurs fait des dons. Dans un deuxième temps, on s'est installés dans la galerie marchande du supermarché Leclerc d'Echirolles. On était aussi là pour sensibiliser les gens, puis pour leur demander une aide pour apporter du soutien aux réfugiés qui auraient besoin de choses pour eux, pour leurs bébés, leurs enfants, etc.

Quels sont concrètement les produits dont vous avez besoin ?

On a d'abord besoin de sacs de couchage, d'adaptateurs, de batteries externes, etc. Ceci permettra qu'ils puissent dormir et qu'ils puissent encore communiquer, envoyer des messages, donner leur position pour qu'ils puissent être aidés. On a aussi besoin de nourriture. On a également besoin de médicaments aussi pour les plus fragiles. Et puis, on a besoin de tous les produits de première nécessité habituels.

Où vont aller ces produits ?

Tous les produits récoltés sont partis dans un camion après la récolte. Une partie va être amenée à la frontière ukrainienne. L'autre, va être déposée directement en Ukraine auprès des habitants qui sont restés sur place.

Ce convoi est aussi amené à rapatrier notamment des personnes fragiles et des mamans avec des bébés. On a déjà demandé autour de nous aux Isérois si certains avaient des possibilités de loger des réfugiés. On a répertorié ces personnes dans une sorte de base de données. On a d'ailleurs encore besoin de personnes qui voudraient accueillir des Ukrainiens. Une fois là-bas, on va demander dans les camps qui souhaitent venir ici à Grenoble. On va voir jusqu'où on peut les amener, on va étudier la manière de les amener avec des transporteurs. L'objectif est de les installer ici pendant une période indéterminée parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, malheureusement.

Pour apporter son soutien

Le collectif lance un appel à la solidarité. Pour les aider, il suffit de se rendre sur leur page Facebook, "Ukraine - Grenoble". De nombreuses actions sont déjà prévues.