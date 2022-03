Guerre en Ukraine : le convoi mayennais de la Protection Civile arrivera mardi soir en Pologne

Des véhicules de la Protection Civile de la Mayenne prennent la route pour la Pologne ce samedi avec, à leur bord, des centaines de palettes de matériel médical et de produits de première nécessité à destination des réfugiés ukrainiens.

Les 13 véhicules de la Protection Civile vont être en route pour la Pologne ce samedi matin avec, à leurs bords, plus de 300 palettes de matériel médical et des produits de première nécessité

L'élan de solidarité pour les familles ukrainiennes, obligées de fuir leur pays, ne faiblit pas en Mayenne. Ce samedi matin, des véhicules de la Protection Civile vont partir pour la Pologne pour acheminer de l'aide humanitaire, du matériel médical et des produits de première nécessité. 300 palettes ont été chargées dans ce convoi qui arrivera mardi soir prochain à Lublin, à la frontière ukrainienne.

"Une partie de ces dons sera affectée à l'accueil des réfugiés et l'autre partie (matériel médical) sera transférée vers des hôpitaux de Kiev et Kharkiv, via un corridor humanitaire sécurisé" précise la Protection Civile de la Mayenne.

Le patron d'une société de transport de Javron-les-Chapelles, Vincent Mesnager, fait partie du convoi. Lundi dernier, sur France Bleu Mayenne, il confiait qu'il n'avait pas hésité longtemps, "on m'a même un peu freiné, mais il n'y a rien à faire. Ce pays me fascine. Les gens là-bas sont en train de se battre contre un monstre. Moi, je veux aller les aider". Le chef d'entreprise sera accompagné d'un de ses amis breton, un ancien de l'armée et ex-chauffeur routier.