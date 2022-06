Guerre en Ukraine : le Français tué dans les combats était originaire de Bayeux

Le ministère des Affaires étrangères annonçait cette semaine qu'un Français était mort dans les combats en Ukraine : les autorités ukrainiennes l'ont confirmé ce samedi 4 juin. D'après la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, il s'agit de Wilfried Blériot, un homme de 32 ans originaire de Bayeux (Calvados).

Toujours d'après cette même source, Wilfried Blériot s'était engagé volontairement dans la Légion internationale. Sur la page Facebook de cette unité militaire, on voit le Bayeusain casqué et en uniforme, aux côtés de trois autres photos de volontaires étrangers : il s'agirait d'hommes originaires des Pays-Bas, d'Allemagne et d'Australie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'après nos confrères de Ouest France, citant la radio Europe 1, la mère de Wilfried Blériot a expliqué que son fils, choqué par l'invasion russe en Ukraine, avait pris le bus pour rejoindre la Pologne, avant de postuler dans les rangs de l'armée ukrainienne. Wilfried Blériot serait mort mercredi 1 juin au matin, dans un bombardement russe dans la région de Kharkiv.

Sur la photo publiée par la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine et relayée par les autorités ukrainiennes, on peut voir un insigne avec deux fusils blancs sur fond noir épinglé à l'uniforme militaire du Bayeusain : il s'agit de l'emblème de la Division misanthrope, une organisation néonazie créée en Ukraine, même s'il n'est pas possible pour l'heure de confirmer l'appartenance de Wilfried Blériot à ce mouvement.