Guerre en Ukraine : le journaliste de Fox News tué près de Kiev avait la nationalité française 

Ils sont morts en mission en Ukraine. Deux journalistes de Fox News Oleksandra Kuvshynova et Pierre Zakrzewski ont été tués lundi à Horenka, au nord-ouest de la capitale Kiev, "quand leur véhicule a été la cible de tirs" a indiqué le lendemain dans un communiqué la PDG de la chaîne de télévision américaine. Un autre de leur collègue a, lui, été blessé. Oleksandra était ukrainienne. Pierre avait la double nationalité française et irlandaise. Dans un communiqué, le Quai d'Orsay salue un "militant fervent de la liberté d'informer".

"Un baroudeur chaleureux"

Agé de 55 ans, Pierre Zakrzewski possédait la double nationalité franco-irlandaise. Basé à Londres, il avait couvert la plupart des conflits violents dans le monde depuis plus de 30 ans et se trouvait en Ukraine depuis le mois de février. "C'était un baroudeur chaleureux qui provoquait de belles rencontres, il était très humble et humain et n'avait rien perdu de sa sensibilité au fil des années", a témoigné à l'AFP un membre de sa famille.

"Il ne faisait pas que filmer, il était au service des autres. La semaine dernière encore à Kiev, il avait aidé à mettre à l'abri un nouveau-né retrouvé après un bombardement", a ajouté ce proche, soulignant qu'il était "capable de travailler à 6 000 mètres d'altitude, comme sous les chaleurs d'Afrique", et qu'il avait été "le témoin de tous les conflits d'Afghanistan, depuis le soulèvement des moudjahidines contre l'armée russe au retour des talibans". Sur Twitter, un de ses cousins, animateur sur NRJ, évoque également les grandes qualités de Pierre Zakrzewski : . "C’était un homme incroyable, éthique et humain".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pierre Zakrzewski avait été récompensé en décembre par Fox News, notamment pour avoir "joué un rôle clé dans l'évacuation de nos pigistes afghans et de leurs familles après le retrait américain" du pays, a souligné Suzanne Scott. Le Premier ministre irlandais Micheal Martin s'est dit "profondément choqué et triste par la mort du citoyen et journaliste irlandais Pierre Zakrzewski", dans un message sur Twitter. Il a également condamné "cette guerre aveugle et immorale de la Russie contre l'Ukraine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministre français des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian salue un "militant fervent de la liberté d'informer" et ajoute que "la France réaffirme son engament constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse".

Cinq journalistes sont morts depuis le début du conflit

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février, au moins cinq journalistes dont deux étrangers ont été tués. L'Américain Brent Renaud a été tué par balle dimanche dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Avant Oleksandra Kuvshynova, le journaliste ukrainien Evgueni Sakoun a été tué dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev et son confrère Viktor Doudar a péri pendant des combats près de Mykolaïv (sud), selon les autorités ukrainiennes qui ont aussi dénombré plus de 30 blessés parmi les membres de la presse couvrant le conflit.

Au moins 636 civils ont été tués en Ukraine, d'après le dernier décompte de l'ONU, qui souligne que ces bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.