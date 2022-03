Guerre en Ukraine : le maire de Bessières rentre en bus avec 32 réfugiés

Jeudi dernier, Cédric Maurel le maire de Bessières, a pris la route en bus avec six autres personnes direction Siret. Cette ville roumaine est située à la frontière avec l'Ukraine. Après 2.500 kilomètres, c'est là qu'ils ont pris en charge dimanche 32 réfugiés.

Des femmes et des enfants originaires de Vinnytsia

Ces 32 réfugiés, originaires de Vinnytsia, vont arriver dans la nuit de mardi à mercredi à Bessières. Parmi eux, trois bébés de moins d'un an, une femme enceinte, une femme handicapée. Ce sont des femmes et des enfants. "Il y a aussi deux jeunes filles qui ont perdu leurs parents. On a pris une belle claque dans la gueule et il faut le dire comme ça. On se met à leur place. Ils ont un sac à dos pour trois. La soute du bus est quasiment vide, c'est assez hallucinant. Ils ont à la fois confiance et ils sont à la fois apeurés. On s'emploie à les rassurer et ça a été gagné quand on nous a dit au bout d'une paire d'heures de trajet "on vous aime déjà"", explique le maire.

Sur le trajet, l'aide précieuse de la Croix Rouge. - Cédric Maurel.

Des cours de français, une intégration dans les clubs de la ville...

Ce lundi, ils ont traversé la Slovénie et vont pouvoir dormir dans un hôtel en Italie. Ils seront en France mardi et il va falloir penser à la suite.

"Je le déconseille si les gens ne s'y sont pas clairement préparés. Le plus dur ce n'est pas de parcourir 2.500 bornes pour aller les récupérer. Ce n'est pas ça le plus dur, c'est l'après. On a préparé une mise en contact au cours du trajet avec des visios avec les familles qui vont les accueillir. Ensuite, ça va être un suivi, des rassemblements réguliers pour qu'ils se retrouvent. Des cours de français, de l'intégration dans les associations sportives qui nous ont proposé de faire venir les enfants au rugby ou au handball. Il faut les intégrer dans notre vie quotidienne et les accompagner. On part pour les prendre en charge totalement et petit à petit, les amener à retrouver une vie normale ici ou si la fin du conflit le permet, chez eux."