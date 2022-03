Guerre en Ukraine : le maire de Fourneaux en Savoie prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens

"Il faut accueillir les Ukrainiens de la meilleure façon possible" a déclaré ce mardi 1er mars le ministre de l’Intérieur à la sortie d’une réunion avec les préfets sur l’accueil des déplacés ukrainiens fuyant la guerre dans leur pays. Gérald Darmanin a ajouté que le gouvernement avait installé des "aménagements particuliers pour pouvoir organiser des accueils" dans les aéroports et mettre en place "des dispositifs d'accueil" en lien avec les élus.

Dans la matinée, le gouvernement a adressé aux élus un courrier les invitant à "faire connaître" aux préfets "les solutions et initiatives possibles" dans leurs communes pour préparer l'arrivée de réfugiés. Dans la petite commune de Fourneaux, près de Modane en Savoie, l'accueil de réfugiés n'est pas nouveau et le maire PS François Chemin se dit prêt à accueillir dès que ce sera nécessaire des déplacés ukrainiens.

"On sait ce que c'est l'accueil, nos deux communes Fourneaux et Modane ont été bombardées deux fois en 1943, les anciens savent ce que c'est aussi de connaitre la guerre" explique le maire de Fourneaux. "On n'a pas encore été sollicité par personne mais on s'y prépare, il y a des logements sociaux libres, la population peut rapidement s'organiser pour apporter du soutien matériel comme ça a été le cas en 2016 au moment du démantèlement de la jungle de Calais et l'arrivée de réfugiés dans notre commune ; on a un centre de la Croix Rouge à Modane, le Secours Catholique, une antenne des Restos du Cœur, l'agglomération de Modane Fourneaux peut faire cet effort" précise François Chemin.

"Les gens se sentent beaucoup plus concernés par le sort des Ukrainiens, ce sont des Européens, c'est plus proche, les Français se sentaient peut-être moins concernés en 2015-2016 par la situation syrienne" explique François Chemin. "Les gens s'identifient et se rendent compte de la disproportion de la Russie plus de 200 millions d'habitants contre l'Ukraine, pays qui acompte 40 million d'habitants ; les gens ont le sens du devoir".