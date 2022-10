Guerre en Ukraine : le pape François "supplie" Vladimir Poutine d'arrêter la "spirale de violence"

C'est la première fois que le pape François nomme le président russe depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février. Il a supplié ce dimanche Vladimir Poutine à cesser le feu immédiatement. Il a aussi déploré l'annexion de quatre régions ukrainiennes par Moscou.

Avant sa prière de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape s'est adressé "au président de la Fédération de Russie, le suppliant d'arrêter, également par amour pour son peuple, cette spirale de violence et de mort".

Vladimir Poutine a proclamé vendredi l'annexion de quatre régions ukrainiennes, une décision qui a suscité de vives condamnations de la communauté internationale. "Je déplore profondément la grave situation qui s'est créée ces derniers jours. Elle augmente le risque d'escalade nucléaire, au point de faire craindre des conséquences incontrôlables et catastrophiques au niveau mondial", a dit le souverain pontif.

Le pape François a également appelé le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky "à être ouvert à des propositions sérieuses de paix".

L"humanité est de nouveau confrontée à la menace atomique, c'est absurde"

"Il est angoissant que le monde apprenne la géographie de l'Ukraine à travers des noms comme Bucha, Irpin, Marioupol, Izium, Zaporijjia et d'autres localités, qui sont devenus des lieux de souffrance et de peur indescriptibles", a-t-il ajouté. "Et que dire du fait que l'humanité est à nouveau confrontée à la menace atomique? C'est absurde."

Dénonçant une fois de plus la "folie" et l'"horreur" de la guerre, le pape François a insisté sur "le respect de la valeur sacro-sainte de la vie humaine" et "la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque pays".

Le Saint-Siège tente depuis le 24 février de maintenir un délicat équilibre diplomatique avec les deux pays, le pape condamnant une guerre "cruelle et insensée" tout en gardant ouverte une possibilité de dialogue avec Moscou.