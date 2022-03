Guerre en Ukraine : le patron d'une entreprise de transport de la Mayenne en route pour l'Europe de l'Est

Il avait prévu de randonner en Espagne pendant ses congés, mais la guerre en Ukraine et ses images insoutenables ont tout changé. Vincent Mesnager est un des responsables des Transports Mesnager à Javron-les-Chapelles. Il s'apprête à partir au volant d'un de ses poids lourds pour convoyer du matériel humanitaire, en Pologne ou en Roumanie. Le trajet précis reste à définir, avec la Protection Civile de la Mayenne notamment.

Vincent Mesnager est en tout cas un homme déterminé à proposer ses services, pour aider le peuple ukrainien à son échelle. "Non, je n'ai pas hésité longtemps. On m'a même un peu freiné, mais il n'y a rien à faire" sourit le Mayennais de 56 ans. "Ce pays me fascine. Les gens là-bas sont en train de se battre contre un monstre. Moi, je veux aller les aider" continue le chef d'entreprise qui partira avec un ami breton, un ancien de l'armée et ex-chauffeur routier.

Un voyage qui a un coût financier, même si quelques questions restent en suspens. "Les péages a priori sont gratuits pour tous les convois humanitaires. J'ai demandé à la Protection Civile comment cela se passait au niveau du carburant. J'attend leur réponse. Après s'il faut payer, je le ferai, et on verra ensuite pour se faire rembourser via des dons par exemple".

Une entrée en Ukraine également ?

Une conversation avec une cliente ukrainienne l'a aussi décidé à se mobiliser. "C'est une femme dont la famille est restée bloquée dans le sud de l'Ukraine près d'Odessa. En ce moment, elle a pas mal de soucis pour avoir des nouvelles d'eux" poursuit Vincent Mesnager. Ce dernier envisage également d'entrer sur le territoire ukrainien. En tant qu'ancien pompier volontaire, cet habitant du Nord-Mayenne se verrait bien participer à des opérations de secours (à l'image du Groupe de Secours Catastrophe Français déjà parti sur place).