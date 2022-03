Guerre en Ukraine: "Le plus terrible, c'est la séparation des familles", témoigne le directeur général d'Acted

"En Ukraine, ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas d'hommes qui quittent le pays, ils combattent", explique Frédéric de Saint-Sernin, directeur général délégué de l'ONG Acted et ancien député de Dordogne, invité de France Bleu Périgord mercredi 16 mars. L'organisation non gouvernementale, présente dans une quarantaine de pays en guerre dans le monde, aide la population ukrainienne touchée par la guerre. "Les conflits où nous travaillons habituellement, ce sont des populations déjà très vulnérables. On trouve des populations affamées qui marchent, mais en famille. En Ukraine, nous devons faire face à la situation difficile des femmes, des enfants, des personnes âgées. Nous apportons aussi des repas chauds aux habitants bloqués dans leur voiture à la frontière. Mais le plus terrible, c'est vraiment la séparation des familles."

L'ONG Acted affrète deux camions supplémentaires qui partiront de Bergerac avec des dons, mercredi et jeudi. Un convoi, affrété par la Protection civile, a déjà quitté Périgueux ce mardi. "On a un partenariat avec le département pour organiser toute l'aide humanitaire dont on a besoin", explique Frédéric de Saint-Sernin. Une vingtaine de communautés de communes s'organisent pour récupérer tous ces dons, répartis dans quatre entrepôts : à Nontron, à Bergerac, à Périgueux et à Sarlat. "Il faut organiser les dons de manière très sérieuse", assure l'ancien élu périgourdin. "Il ne faut pas que les gens se disent 'on va vider le grenier pour s'occuper des Ukrainiens'. Nous, on a surtout besoin de kits d'hygiène, du savon, du dentifrice, des rasoirs, des serviettes... Tout ce qui concerne l'hygiène des adultes mais aussi des enfants. On a aussi besoin de nourriture sèche, qui n'est pas périssable, comme des soupes, des conserves, des bouteilles d'eau."

Avancer "par tous les moyens possibles"

L'ensemble du convoi arrivera à 80 kilomètres de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'est aussi l'ONG Acted qui s'occupera de la répartition des dons dans le pays. "Ça fait déjà sept ans qu'on travaille en Ukraine, notamment dans le Donbass, donc on a l'habitude avec nos 150 employés. On travaille avec les ONG locales, et ce qu'on appelle des centres communautaires qui identifient les personnes les plus vulnérables", détaille Frédéric de Saint-Sernin. "On a aussi des camionnettes et des camions, on a commencé d'autres convois par train... Nous avançons dans le pays par tous les moyens possibles. C'est notre responsabilité, tout en étant attentifs à la sécurité de nos employés et des convois."

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le 24 février dernier, l'ONG a dû totalement revoir son organisation sur le terrain. "Il n'y a pas si longtemps, on pensait que tout l'ouest du pays était sécurisé, qu'on pouvait travailler à peu près normalement et évoluer vers l'Est", explique le directeur général délégué. "Ce n'est plus le cas. Il y a désormais des bombardements, comme à Kiev, mais aussi à la frontière polonaise, là où nous sommes positionnés, comme en Roumanie ou en Moldavie." Selon Frédéric de Saint-Sernin, "le pays commence à être vulnérable dans son ensemble". "C'est donc ce problème de sécurité qui rend le travail des acteurs humanitaires beaucoup plus difficile, il s'agit d'avoir plus de souplesse, en collectant toutes les informations pour anticiper la situation."