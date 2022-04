Guerre en Ukraine : Marioupol résiste toujours, affirme Kiev

Au 58e jour de conflit en Ukraine, Kiev affirme que Marioupol résiste toujours malgré la "libération" revendiquée par Moscou. Volodymyr Zlelensky accuse la Russie de préparer un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et Zaporijjia. Le point sur la situation ce vendredi.

L'usine Azovstal à Marioupol, où sont retranchés militaires et civils ukrainiens

Au 58e jour de conflit, le port stratégique de Marioupol, que Moscou assure avoir "libéré", résiste encore aux forces russes, affirme Kiev, selon qui des combattants ukrainiens continuent de défendre avec acharnement l'immense complexe métallurgique Azovstal où sont également retranchés des civils. Le président ukrainien Zelensky accuse la Russie de préparer un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et Zaporijjia. Le point sur ce qu'il faut retenir ce vendredi.

L'essentiel

Marioupol résiste toujours, affirme Kiev

Moscou affirme avoir "libéré" la ville et assiège les derniers combattants

Volodymyr Zelensky Zelensky accuse la Russie de préparer un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et Zaporijjia

Trois bus de civils ont réussi à quitter Marioupol jeudi

La barre des 5 millions de réfugiés ukrainiens franchie

La situation sur le front militaire

Marioupol résiste toujours aux forces russes, affirme Kiev

Selon Kiev, des combattants ukrainiens continuent de défendre Marioupol avec acharnement contre les forces russes. Le président Volodymyr Zelensky affirme que la ville portuaire n'est pas encore tombée aux mains de Vladimir Poutine, à l'inverse de ce qu'annonce Moscou en assurant avoir "libéré" la cité. Les derniers combattants ukrainiens sont toujours retranchés dans l'immense complexe métallurgique Azovstal où se trouvent aussi des civils.

"Il n'y a pas un seul bâtiment non endommagé à Marioupol. Une ville littéralement brûlée", s'est indigné le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours prononcé devant le parlement du Portugal. "Pendant plus d'un mois, les troupes russes ont assiégé Marioupol (...) Des centaines de milliers de civils étaient (coincés) là, sans nourriture, sans eau, sans médicaments. Sous des bombardements constants", a-t-il relaté.

La chute totale de Marioupol, un grand port industriel sur la mer d'Azov devenu ville-martyre et champ de ruines après bientôt deux mois de pilonnage et de siège russes, constituerait une victoire importante pour Moscou, qui cherche à créer un pont terrestre reliant la Crimée annexée en 2014 avec les zones séparatistes pro-russes dans la région du Donbass.

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les forces russes avaient "libéré" Marioupol, ordonnant d'assiéger les derniers combattants ukrainiens plutôt que de donner l'assaut sur le site industriel d'Azovstal où ils sont retranchés. Volodymyr Zelensky ne s'est pas déclaré vaincu, assurant que la bataille était toujours en cours. "Ils ne peuvent que retarder l'inévitable - le moment où les envahisseurs devront quitter notre territoire, en particulier Marioupol, une ville qui continue de résister à la Russie, malgré tout ce que disent les occupants", a-t-il dit dans une allocution vidéo.

Le site de l'aciérie d'Azovstal, à Marioupol. © AFP - SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES

2.000 militaires ukrainiens et un millier de civils retranchés à Marioupol

Selon lui, en plus de quelque 2.000 militaires ukrainiens, "environ mille civils, femmes et enfants" et "des centaines de blessés" son réfugiés dans l'immense complexe métallurgique doté de kilomètres de galeries souterraines. Les combattants ukrainiens à Marioupol refusent de se rendre, tandis que les efforts pour évacuer les civils se poursuivent. Trois bus d'évacuation de civils partis du port de Marioupol sont arrivés jeudi à Zaporijjia, une grande ville du sud-est de l'Ukraine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les responsables ukrainiens affirment avoir voulu évacuer beaucoup plus de civils de Marioupol, mais accusent les forces russes d'avoir ciblé une route utilisée par des personnes fuyant les combats. "Nous nous excusons auprès des habitants de Marioupol qui ont attendu l'évacuation aujourd'hui sans résultat", a déclaré la vice-Première ministre ukrainienne Iryna Verechouk sur Telegram.

"Les bombardements ont commencé près du point de collecte, ce qui a obligé le couloir (humanitaire) à fermer. Chers habitants de Marioupol, sachez que tant que nous aurons au moins une possibilité, nous ne renoncerons pas à essayer de vous sortir de là ! Tenez bon !"

A Kiev, le conseiller du président ukrainien Oleksiy Arestovytch a pourtant relativisé l'offensive russe : "La menace immédiate de perdre Marioupol s'est dissipée". Selon lui, Moscou n'a pas assez de troupes pour encercler, et donc assiéger, l'aciérie.

De récentes images satellite publiées par la société américaine Maxar Technologies montrent par ailleurs, selon la compagnie, "l'existence d'un site de fosses communes dans le nord-ouest de Manhush", un village à 20 kilomètres à l'ouest de Marioupol. Dans ce seul village, "les occupants auraient enterré entre 3 et 9.000 résidents", a affirmé sur Telegram la mairie de Marioupol.

"Ils creusent des trous de trente mètres et amènent les corps de nos résidents de Marioupol dans des camions", a affirmé le maire de la ville, Vadym Boychenko, lors d'un point de presse retransmis sur YouTube. Il a estimé que les bombardements russes avaient fait au moins 20.000 morts à Marioupol depuis le début du siège.

Ukraine : la carte de la guerre dans l'est du pays (au 21 avril à 20h) © Visactu

Kiev avec la Russie de vouloir organiser un faux référendum d'indépendance à Kherson et Zaporijjia

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de chercher à organiser un faux référendum d'indépendance dans les régions de Kherson et Zaporijjia qu'elle occupe dans le sud du pays. Dans un message vidéo jeudi soir, le président Zelensky a demandé aux habitants des zones sous occupation de ne fournir aucune donnée personnelle, comme leurs numéros de passeport, que leur réclameraient les forces russes.

"Ce n'est pas juste pour mener un recensement. (...) Ce n'est pas pour vous donner de l'aide humanitaire d'aucune sorte. C'est en fait pour falsifier un soi-disant référendum sur votre terre, si l'ordre d'organiser cette comédie arrive de Moscou", a-t-il averti. L'Ukraine avait déjà accusé, début mars, la Russie de chercher à mettre en scène à Kherson un "référendum" à l'image de celui qui, en 2014, avait scellé l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie, et qui est considéré comme illégal par Kiev et par les Occidentaux.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'Ukraine estime à 7 milliards de dollars par mois l'aide nécessaire

Voldodymyr Zelensky a estimé devant les dirigeants du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à 7 milliards de dollars par mois l'aide nécessaire pour compenser les pertes économiques causées par la guerre, accusant la Russie de "détruire tous les objets en Ukraine qui peuvent servir de base économique".

Un appel en partie entendu. Le président de Etats-Unis Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine. Le Pentagone a précisé que cette nouvelle tranche d'aide comprenait 72 obusiers Howitzer et leurs véhicules, 144.000 obus et 121 drones tueurs Phoenix Ghost.

La Russie interdit l'entrée sur son territoire à des personnalités américaines

La Russie a interdit jeudi l'entrée sur son territoire à 29 responsables politiques, personnalités médiatiques et hommes d'affaires américains en représailles aux sanctions prises par Washington contre Moscou, dont le dirigeant du géant du Web Meta, Mark Zuckerberg, et la vice-présidente américaine, Kamala Harris.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

La barre des 5 millions de réfugiés ukrainiens franchie

Selon les chiffres du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la barre des cinq millions de réfugiés ukrainiens a été franchie, moins de deux mois après le début de la guerre. Selon le HCR, 5.034.439 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe, soit 53.850 de plus que le chiffre publié mardi.

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans étant susceptibles d'être mobilisés et n'ayant pas le droit de partir. Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer, y compris ceux se trouvant toujours dans le pays. Par ailleurs, plus de 7,7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, en raison du conflit, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). 60% des déplacés sont des femmes.