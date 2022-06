Guerre en Ukraine : le point sur la situation après 100 jours de conflit

Plus de trois mois après le début de la guerre en Ukraine, le continent européen est déstabilisé, l'ordre géopolitique mondial chahuté et l'économie internationale fragilisée, mais le président russe Vladimir Poutine est toujours à la manœuvre. Bilan après 100 jours de conflit.

Cela fait 100 jours ce vendredi que la guerre en Ukraine a débuté. Voici les principaux développements de ce conflit inédit, depuis le 24 février et l'invasion russe, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans le pays.

La situation sur le front militaire

La Russie concentre ses attaques sur le Donbass

Trois mois après le début de l'invasion, les forces russes contrôlent actuellement "environ 20%" du territoire ukrainien, soit près de 125.000 km², a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Après l'échec de leur offensive-éclair pour faire tomber le régime de Kiev, les forces russes ont réduit leurs ambitions pour se concentrer sur la conquête de la région ukrainienne du Donbass, où se joue désormais une guerre d'usure après 100 jours de conflit. La tactique appliquée par Moscou pour grignoter lentement le Donbass semble porter ses fruits : malgré la résistance ukrainienne, les forces russes contrôlent désormais une partie de la ville-clé de Severodonetsk.

Malgré tout, "le rouleau compresseur avance certes mais laborieusement, ce n'est pas une subjugation militaire", fait valoir Mathieu Boulègue, expert au centre de réflexion britannique Chatham House. "Dans les semaines qui viennent, Moscou sera dans la nécessité de passer d'une guerre de mouvement à une guerre de position. Son matériel n'est pas régénéré, ses forces s'épuisent. Les positions vont prochainement se geler".

"La bataille du Donbass est cependant loin d'être terminée", commente l'historien militaire français Michel Goya sur son blog La voie de l'épée, en prédisant que ce front oriental "prend la tournure d'une bataille décisive qui absorbera les efforts dans les semaines à venir".

Pour le Kremlin, "l'objectif est bien d'atteindre les limites administratives du Donbass", estimait mardi sur RTL le général Christophe Gomart, ancien commandant des forces spéciales françaises. Dès lors, "je pense qu'ils feront une véritable pause opérationnelle car on a deux armées qui s'affrontent déjà depuis trois mois et qui s'épuisent. Cela commence à être une guerre d'usure".

En près de 100 jours, ce conflit brutal a déjà fait des ravages. De sources occidentales, on estime qu'environ 15.000 soldats russes ont été tués. Sans doute moins côté ukrainien, dont ne sort aucune estimation décente, même si Volodymyr Zelensky a estimé perdre "de 60 à 100 soldats par jour", dans un entretien au média américain Newsmax publié mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le point sur les relations internationales et la situation diplomatique

Poutine intraitable

Paria en Occident, qualifié de "dictateur" ou "criminel de guerre", le maître du Kremlin est isolé sur la scène internationale et visé par des sanctions sans précédent. Mais il continue de bénéficier d'une très grande popularité en Russie et il peut compter sur le silence d'autres grandes puissances, à commencer par la Chine. Pékin n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine déclenchée le 24 février.

Les canaux de communication avec l'Occident n'ont toutefois pas été complètement rompus avec Moscou, le président français Emmanuel Macron, par exemple, ayant maintenu le contact avec Vladimir Poutine. Plusieurs dirigeants étrangers ont par ailleurs pris le chemin de Moscou pour essayer de négocier avec lui, sans succès, comme le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres le 26 avril, suscitant la colère du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

S'il n'a pas encore obtenu de victoire majeure sur le terrain et a dû même réviser sa stratégie en se repliant sur l'Est de l'Ukraine, le président russe ne donne aucun signe de vouloir s'interrompre. Au contraire, ses forces avancent inexorablement dans le Donbass et si la région tombe, le port d'Odessa plus à l'ouest sera alors "en ligne de mire", souligne à l'AFP le géographe et ancien diplomate Michel Foucher, selon qui "la période qui s'ouvre n'est pas favorable aux Ukrainiens". L'expert s'interroge aussi pour savoir "jusqu'à quel point les Américains ne vont pas à un moment ou un autre amener les Ukrainiens à faire des concessions territoriales".

Les oligarques russes : combien sont-ils ? D'où vient leur fortune ? © Visactu

L'Otan se renforce

La Russie a dit avoir lancé son assaut contre l'Ukraine à la fois pour y empêcher un prétendu génocide des populations russophones et pour empêcher l'expansion de l'Otan. De ce point de vue, l'échec est patent : l'alliance militaire se renforce sous le parapluie plus que jamais omniprésent des Etats-Unis, déverse des armes à l'Ukraine, et interroge l'Union européenne sur son point d'équilibre et sur son autonomie stratégique. La Suède et la Finlande, deux pays traditionnellement non alignés, ont déposé leurs demandes d'adhésion à l'Otan.

Les Etats-Unis et leurs alliés européens ont aussi déployé des milliers de soldats aux frontières de la Russie, en Pologne et dans les Etats baltes. Du côté de l'Union européenne, soudée comme elle l'a rarement été, les pays d'Europe de l'Est ont saisi l'invasion pour faire entendre leur voix et gagner en importance au sein des 27, faisant pression sur le moteur franco-allemand pour durcir les sanctions contre la Russie. L'UE a approuvé lundi un sixième paquet de sanctions dont pour la première fois visant le pétrole russe.

Europe / OTAN. Combien de militaires déployés ? Où sont-ils ? © Visactu

Un ordre mondial bousculé

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie ne concerne pas seulement l'Europe, mais elle ébranle le cœur de l'ordre international, y compris l'Asie", déclarait récemment le Premier ministre japonais Fumio Kishida, dont le gouvernement s'est associé aux sanctions occidentales contre Moscou, notamment financières.

Joe Biden, dont le pays a débloqué 40 milliards de dollars pour financer l'effort de guerre ukrainien, a parlé lui d'un combat entre "la démocratie et l'autocratie". Pour autant, la Chine reste pour les Etats-Unis leur principal objectif stratégique, comme l'a démontré le voyage fin mai en Asie de Joe Biden. Et hors Occident, les positions de nombreux pays vis-à-vis de la Russie restent plus circonspectes. "La plupart des pays Brics dont le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud ont été très réticents à condamner l'invasion russe", souligne Steven Gruzd, de l'Institut sud-africain des affaires internationales à Johannesburg.

En Afrique, dit-il, si des pays comme le Kenya et le Rwanda ont été aux avant-postes pour condamner l'invasion, d'autres se veulent plus neutres à l'image de l'Afrique du Sud. Le continent africain est apparu "très divisé" au moment du vote le 2 mars de la résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine, rappelle l'expert.

Enfin, si la Russie et la Chine se sont rapprochées, l'alliance reste de circonstance, selon les experts. "Il y a une convergence d'intérêts sur la réduction de l'hégémonie américaine, c'est tout à fait clair. Mais je crois fondamentalement qu'ils (les Chinois) sont gênés par cette guerre" en Ukraine, dit Michel Foucher, géographe et ancien diplomate.

Des sanctions sans précédent

Embargo sur le pétrole russe, investissements interdits, gels des avoirs, restrictions bancaires, des espaces aériens et maritimes : les pays occidentaux ont pris depuis fin février des sanctions d'une ampleur inégalée visant tous les secteurs en Russie et son allié biélorusse dont l'impact reste encore à mesurer. Mais les effets de la guerre se font sentir à travers le monde, impactant la croissance économique, les chaînes d'approvisionnement et les secteurs alimentaire et énergétique. Et faisant notamment craindre une crise alimentaire, tout particulièrement en Afrique du Nord, souligne Steven Gruzd. "Je ne pense pas que nous ayons encore vu tous les effets" de la guerre, ajoute-t-il, craignant notamment une "perturbation majeure du commerce international".

La situation humanitaire

Un tiers des Ukrainiens déplacés ou réfugiés

Plus de huit millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur de leur pays, selon le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). S'y ajoutent 6,7 millions qui ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié - 3,6 millions - en Pologne. Soit près de 15 millions d'Ukrainiens qui ont dû fuir leur maison. Avant l'invasion russe, l'Ukraine comptait une population de 37 millions de personnes dans les régions sous le contrôle de son gouvernement.

Combien de réfugiés en France ?

Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) dans un point fin mai, ce sont 85.000 Ukrainiens qui ont trouvé refuge en France. Parmi ces réfugiés, 90% sont des femmes et des enfants. Le ministère de l'Education nationale indiquait au 24 mai que 17.677 élèves ukrainiens étaient scolarisés en France. Les académies de Nice (1.515), Versailles (1.291), Grenoble (1.182), Montpellier (973) et Lyon (949) sont celles qui accueillent le plus d'élèves ukrainiens.