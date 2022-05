Guerre en Ukraine : le point sur la situation ce dimanche 15 mai

Au 81e jour du conflit en Ukraine, la pression russe reste forte dans l'est du pays, de l'aveu même de Kiev, convaincu de l'emporter après des revers russes sur le champ de bataille, et accompagné d'une victoire à l'Eurovision donnant du baume au cœur au pays en guerre alors que la Finlande doit officialiser ce dimanche sa demande d'adhésion à l'OTAN.

L'essentiel

Pour l’OTAN, la victoire de l'Ukraine à l’Eurovision montre "l’immense soutien public"

L'intégration de la Finlande et la Suède "sur la bonne voie"

La Finlande sur le point d’officialiser sa demande d’adhésion à l’OTAN

Des combats intenses dans le Donbass

Le G7 veut des sanctions supplémentaires visant des secteurs dont la Russie est "dépendante"

Appel à la rescousse des défenseurs de Marioupol

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine", est à écouter ici

La situation sur le front militaire

Les combats se poursuivent dans le Donbass

La pression russe reste forte dans l'est de l'Ukraine, de l'aveu même de Kiev, convaincu de l'emporter après des revers russes sur le champ de bataille.

"La situation dans le Donbass reste très difficile. Les troupes russes tentent d'y obtenir au moins une victoire", a reconnu samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Petit à petit, nous forçons les occupants à quitter nos terres".

Les forces russes s'efforcent de progresser dans cette région stratégique de l'Est, contrôlée en partie par des séparatistes prorusses depuis 2014, et dont Moscou a fait son objectif principal depuis le retrait de ses troupes des environs de Kiev fin mars.

L'Ukraine se prépare à de grandes offensives

"On se prépare à de grandes offensives à Severodonetsk, et autour de l'axe Lyssytchansk-Bakhmout", a affirmé Serguiï Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, décrivant une situation humanitaire de plus en plus critique.

"La région de Lougansk est constamment sous un feu chaotique (...) il n'y a absolument ni gaz, ni eau ni électricité", a-t-il affirmé samedi soir.

Les Russes tentent notamment depuis trois semaines, sans succès, de franchir la rivière Severskyi Donets, au niveau du village de Bilogorivka, dans la région de Lougansk.

Libération progressive de Kharkiv ?

La situation semble avoir basculé autour de Kharkiv, deuxième ville du pays. Les forces russes ont dû se retirer de plusieurs localités au nord-est de la ville, selon l'état-major ukrainien.

Mais selon l'Institut américain d'étude de la guerre (ISW), "l'Ukraine et ses partenaires occidentaux ne disposent probablement que d'une fenêtre d'opportunité réduite pour appuyer une contre-offensive dans les territoires occupés" par la Russie. Vladimir Poutine "entend probablement annexer le sud et l'est de l'Ukraine à la Fédération de Russie dans les prochains mois", selon cet institut.

Négociations pour évacuer les derniers résistants de Marioupol

Des négociations "très difficiles" se déroulent sur le sort des derniers défenseurs de la stratégique ville portuaire de Marioupol pour l'évacuation de soldats ukrainiens, grièvement blessés, qui se trouvent dans les sous-sols de l'aciérie Azovstal, dernière poche de résistance ukrainienne à Marioupol, assiégée par les forces russes.

Les efforts internationaux se sont révélés infructueux jusqu'à présent pour sauver ces soldats ukrainiens défendant cette ville à 90% détruite par les bombardements russes.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L’OTAN salue la victoire de l’Ukraine à l’Eurovision

La victoire de l'Ukraine à l'Eurovision de la chanson samedi soir a galvanisé le président ukrainien, plus déterminé que jamais à l'emporter aussi sur le champ de bataille : "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe".

Plusieurs dirigeants européens lui ont emboité le pas, saluant ce succès hautement symbolique de l'Ukraine dans ce concours, très populaire en Europe, et dont la Russie était exclue.

La victoire à l'Eurovision montre "l'immense soutien public" au pays, selon l'OTAN.

"S'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Marioupol ! Aidez Azovstal", a exhorté sur scène le chanteur ukrainien du Kalush Orchestra, vainqueur de l'Eurovision.

La Finlande sur le point d’officialiser sa demande d’adhésion à l’OTAN

Les pays membres de l'OTAN sont "sur la bonne voie" pour trouver un consensus sur l'intégration de la Finlande et la Suède, a jugé le chef de la diplomatie croate dimanche, Berlin assurant même que leur adhésion pourrait intervenir "très rapidement".

L'opposition de dernière minute affichée par la Turquie, membre de l'Alliance, à l'intégration des deux pays nordiques fait peser une incertitude sur l'aboutissement du processus.

La Finlande doit officialiser sa candidature à l'OTAN ce dimanche, avant une réunion décisive du parti au pouvoir en Suède en vue d'une probable demande d'adhésion commune des deux pays.

La fin de la neutralité militaire de la Finlande serait une "erreur", a estimé le président russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec son homologue finlandais Sauli Niinistö, selon un communiqué du Kremlin.

Le G7 veut des sanctions supplémentaires visant des secteurs dont la Russie est "dépendante"

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis samedi "d'élargir les sanctions" économiques visant Moscou pour son invasion de l'Ukraine à "des secteurs dont la Russie est particulièrement dépendante" tout en exhortant la Chine à "ne pas saper" ces mesures.

Les sept grandes puissances économiques veulent "accélérer les efforts" pour "mettre un terme à la dépendance à l'énergie russe", selon le communiqué publié au terme d'une réunion de trois jours dans le nord de l'Allemagne. Ils "appellent la Chine de ne pas soutenir la Russie dans l'attaque" de l'Ukraine.

Autre déclaration : le G7 ne "reconnaîtra jamais" les frontières que la Russie veut imposer par la force avec sa guerre en Ukraine.

Moscou dénonce une "guerre hybride totale" menée par l'Occident

Dans un discours, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a dénoncé les multiples sanctions imposées par l'Occident contre Moscou et s'est efforcé de présenter la Russie comme la cible, et non l'auteur, de l'agression. "Collectivement, l'Occident a déclaré une guerre hybride totale contre nous et il est difficile de prédire combien de temps tout cela va durer, mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception", a-t-il déclaré. "Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct - mais maintenant que le défi a été lancé, nous l'acceptons bien sûr."

Kiev gagnera la guerre "avant la fin de l'année", prédit le chef du renseignement militaire ukrainien

La guerre en Ukraine connaîtra un "tournant" en août et la Russie sera défaite "avant la fin de l'année", a prédit le chef du renseignement militaire ukrainien, assurant que Kiev parviendrait à reconquérir l'ensemble de son territoire. La victoire ne sera "pas facile", mais "elle arrivera", a déclaré Kyrylo Boudanov dans un entretien à la chaîne britannique Sky News publié vendredi soir, où il apparaît serein et se dit "optimiste" au vu de l'évolution actuelle du conflit.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Près de 16.000 élèves ukrainiens scolarisés en France

Près de 16.000 élèves, 15.913 très exactement, arrivé d'Ukraine sont actuellement scolarisés sur le territoire français, annonce le ministère de l'Éducation nationale. C'est 3.014 de plus qu'il y a une semaine. Dans le détail, 39% de ces élèves sont accueillis en élémentaire, 32% au collège, 19% en maternelle et 10% au lycée.

La carte du nombre d'élèves ukrainiens accueillis en France. - Ministère de l'Education nationale

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.