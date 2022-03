Guerre en Ukraine : dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont fui leurs foyers

Au 25e jour de l'offensive russe en Ukraine, dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont désormais fui leurs foyers, annonce le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Environ 90% des personnes qui ont fui sont des femmes et des enfants.

Ce dimanche 20 mars marque le 25e jour de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. Selon le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population, ont désormais fui leurs foyers. Environ 90% sont des femmes et des enfants.

L'essentiel

Dix millions de personnes ont fui leurs foyers depuis le début de la guerre

La Russie annonce avoir, pour la seconde fois, utilisé des missiles supersoniques, qui défient les systèmes anti-aériens

Une usine détruite à Marioupol

Boris Johnson demande à Pékin de condamner l'invasion

La situation sur le front militaire

Une école bombardée

Les autorités ukrainiennes annoncent ce dimanche que l'armée russe a bombardé, la veille, une école d'art servant de refuge à plusieurs centaines de personnes à Marioupol, dans le sud-est du pays. "400 habitants de Marioupol - des femmes, des enfants et des personnes âgées - s'étaient réfugiés", ont déclaré les autorités ukrainiennes, précisant que le bâtiment avait été détruit et que des civils étaient coincés sous les décombres.

L'usine sidérurgique et métallurgique Azovstal, l'une des plus grandes d'Europe, a été fortement endommagée par des bombardements russes. "Les pertes économiques pour l'Ukraine sont immenses", a affirmé la députée Lesia Vasylenko, publiant sur son compte Twitter une vidéo montrant d'épaisses colonnes de fumée s'élevant d'un complexe industriel.

2e tir de missile hypersonique

Moscou affirme, ce dimanche, avoir utilisé pour une seconde fois des missiles hypersoniques. La veille, l'armée russe avait annoncé pour la première fois l'utilisation de cette arme, qualifiée "d'invincible" par Vladimir Poutine.

10 millions de personnes ont fui leurs foyers

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre "dévastatrice" menée par la Russie, a déclaré ce dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Ces personnes se sont soit déplacées à l'intérieur du pays, soit réfugiées à l'étranger (3 389 044 personnes), a-t-il précisé. La grande majorité, environ 90%, sont des femmes et des enfants.

La situation diplomatique et les réactions internationales

La Russie et l'Ukraine sont "proches d'un accord", assure la Turquie

La Turquie a assuré dimanche que la Russie et l'Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations pour mettre un terme à l'invasion russe et étaient proches d'un accord. "Nous voudrions dire que la dynamique progresse", a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, alors que la Turquie tente des médiations entre Moscou et Kiev, refusant de s'aligner sur les sanctions occidentales visant la Russie. Le pays s'est dit prêt à accueillir une rencontre entre V.Zelensky et V. Poutine.

Zelensky redit être "prêt à des négociations" avec Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété être "prêt à des négociations" avec Vladimir Poutine, affirmant ce dimanche que "sans négociations, on n'arrêtera pas la guerre". "S'il existe seulement 1% de chance d'arrêter cette guerre, nous devons la saisir", a-t-il dit, estimant que le conflit en Ukraine serait "une troisième guerre mondiale" si ces tentatives de négociations échouent.

Boris Johnson exhorte la Chine à condamner l'invasion russe

Le Premier ministre britannique exhorte, ce dimanche, la Chine à prendre position et à condamner l'invasion russe de l'Ukraine. La veille, l'Ukraine appelait déjà la Chine, allié stratégique de Moscou, à "condamner la barbarie russe".

La France a immobilisé près de 850 millions d'euros d'avoirs d'oligarques russes

Le ministre de l'Economie et des finances, Burno Le Maire, affirme ce dimanche que la France a immobilisé près de 850 millions d'euros d'avoirs d'oligarques russes : des yachts, appartements, ou encore comptes bancaires sur le territoire français. Cela signifie que leurs propriétaires ne peuvent plus en avoir l'usage, les revendre ou les monétiser, mais ils ne sont pas saisis par l'Etat en tant que propriétaire.