Guerre en Ukraine : indignation après l'attaque d'un hôpital pédiatrique, des discussions prévues ce jeudi

Ce jeudi marque le quinzième jour de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. Alors que les pays membres de l'Union européenne se réunissent à Versailles, où il sera notamment question des hydrocarbures et du rapprochement avec l'Union, de nouvelles discussions doivent avoir lieu ce jeudi en Turquie entre l'Ukraine et la Russie. Voici ce qu'il faut savoir de l'évolution du conflit ce jeudi.

L'essentiel

Le bombardement d'un hôpital pour enfants à Marioupol déclenche une indignation mondiale

Les 27 pays membres de l'Union européenne se retrouvent pour un sommet informel à Versailles

De nouvelles discussions doivent se dérouler en Turquie entre l'Ukraine et la Russie

35.000 civils ont été évacués des zones de conflit mercredi

7.500 réfugiés sont arrivés en France, selon Gérald Darmanin

L'Etat français a reçu 26.000 propositions d'hébergement

La situation sur le front militaire

Le bombardement d'un hôpital pour enfants suscite une indignation internationale

"Barbare", "immoral", "crime de guerre" : l'indignation est générale après le bombardement d'un hôpital pédiatrique et d'une maternité par les forces russes dans la ville de Marioupol mercredi. L'attaque a causé la mort de trois personnes, dont une fillette, et fait au moins 17 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a condamné un "crime de guerre", et a partagé des vidéos qui montrent la destruction de l'établissement de la ville portuaire.

La Maison Blanche a dénoncé un usage "barbare" de la force contre des civils, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié le bombardement d'"immoral".

Des discussions en Turquie ce jeudi

Les ministres russe et ukrainien des Affaires étrangères doivent se rencontrer pour des discussions en Turquie ce jeudi. Ce sera leur premier face-à-face depuis le début de l'offensive russe. Mercredi, le ministre ukrainien a affirmé qu'il ferait tout pour que les "pourparlers (soient) les plus efficaces possible", mais il a aussi confié avoir des "attentes limitées". "Je n'ai pas grand espoir mais nous ferons tout pour en retirer le maximum", a-t-il dit.

La préparation de l'encerclement de Kiev se poursuit

Vers minuit mercredi, l'Etat major ukrainien a indiqué que les forces russes poursuivaient leur "opération offensive" pour encercler Kiev, tout en attaquant sur d'autres fronts les villes d'Izioum, de Petrovske, de Hrouchouvakha, de Soumy, d'Okhtyrka, ou dans les régions de Donetsk et Zaparojie. Des colonnes de chars russes ne se trouvent plus qu'à une quinzaine de kilomètres de Kiev.

L'avancée des troupes russes, mercredi soir. © Visactu - Visactu

35.000 civils évacués

Les couloirs humanitaires ont permis d'évacuer au moins 35.000 civils mercredi. Les habitants ont pu fuir les villes de Soumy, d'Enerhodar et des zones proches de la capitale Kiev. Plusieurs couloirs sont aussi prévus ce jeudi.

Les réactions internationales

Les Etats-Unis débloquent 14 milliards pour aider l'Ukraine

Les élus américains de la Chambre des représentants ont voté une enveloppe de près de 14 milliards de dollars pour la crise ukrainienne. Le texte comprend un volet économique et humanitaire, mais aussi des livraisons d'armes et de munitions pour Kiev. Il doit désormais être voté au Sénat. Le FMI a également approuvé une aide d'urgence d'un montant de 1,4 milliard de dollars pour l'Ukraine.

De plus en plus d'entreprises se désengagent de la Russie

Les sanctions occidentales font de plus en plus sentir leurs effets en Russie, alors que de plus en plus d'entreprises se désengageant du pays. Derniers en date, les géants japonais du jeu vidéo Sony et Nintendo ont annoncé la suspension de leurs expéditions à destination de la Russie.

La solidarité en France

Émission spéciale "Ma France" sur France Bleu à 13h ce jeudi

A 13h ce jeudi, l’émission Ma France, présentée par Wendy Bouchard, sera consacrée à la solidarité envers les Ukrainiens et notamment à l'accueil des réfugiés partout en France. Les incitatives prises par les particuliers, les mairies et les associations seront notamment à l'honneur.

Plus de 7.000 réfugiés en France, 26.000 propositions d'hébergement

Ce jeudi, 7.500 Ukrainiens avaient rejoint la France, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ce jeudi matin, le gouvernement ouvre une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur, consacrée à l'accueil de ces exilés.

Parmi eux, plus de 3.000 sont pris en charge en hébergement d'urgence, comme des gymnases ou des hôtels, essentiellement en Ile-de-France. De nombreux autres réfugiés ont pu être hébergés directement par des proches

Au total, l'État a reçu 20.000 propositions d'hébergement émises par des particuliers, et 6.000 autres offres émanant d'entreprises ou de collectivités.

Ce jeudi matin, le gouvernement ouvre une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur, consacrée à l'accueil de ces exilés.

265 enfants ukrainiens inscrits dans les écoles françaises

Une semaine seulement après les premières arrivées de réfugiés dans notre pays, 265 enfants ukrainiens sont déjà inscrits dans les écoles françaises.

Un "élan de générosité" colossal en France

Un "élan de générosité colossal" a lieu en France, a indiqué la ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa mercredi soir. Au matin, la plateforme Je m'engage pour l'Ukraine", présentée la veille, avait déjà enregistré 320.000 connexions.