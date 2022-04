Guerre en Ukraine : reprise des couloirs humanitaires, un navire russe "gravement endommagé"

Ce jeudi marque le 50e jour de la guerre en Ukraine. L'Ukraine a rouvert des couloirs humanitaires, après leur suspension mercredi. Un navire russe est en feu, en raison d'un incendie selon Moscou, à cause de frappes de missiles ukrainiens selon Kiev.

L'essentiel

L'Ukraine rouvre des couloirs humanitaires, après une suspension mercredi

Un navire amiral russe est en feu, "gravement endommagé"

La Russie menace de frapper des "centres de prise de décision" ukrainiens

Le président ukrainien critique le refus d'Emmanuel Macron d'utiliser le mot "génocide"

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

Le maire de Marioupol dément une prise de contrôle russe sur sa ville

Le maire de Marioupol a démenti, à la télévision allemande, la prise de contrôle russe du port de Marioupol. Il l'a même qualifiée de "fausse nouvelle". "Les Russes déploient de nouvelles forces, mais nous tenons la ligne et Marioupol reste une ville ukrainienne, ce qui rend la Russie furieuse", a-t-il affirmé. Il a aussi accusé la Russie de "milliers de crimes de guerre dans cette ville".

La prise de Marioupol, située au sud-est de l'Ukraine, serait une victoire importante pour les Russes. Elle leur permettrait de consolider leurs gains territoriaux côtiers le long de la mer d'Azov, en reliant la région du Donbass, en partie contrôlée par leurs partisans, à la Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Reprise des couloirs humanitaires pour évacuer les civils

L'Ukraine a annoncé une reprise des évacuations de civils, qui avaient été suspendus mercredi, Kiev accusant la Russie de les cibler. Neuf couloirs humanitaires sont rouverts, au départ notamment de Marioupol.

Un navire russe "gravement endommagé"

La Russie a subi un de ses plus gros revers matériels depuis le début de l'invasion de l'Ukraine : le croiseur Moskva, un vaisseau amiral de la flotte de la mer Noire, a été "gravement endommagé". Il a été abîmé par une explosion de munitions selon Moscou, alors que des responsables ukrainiens affirment qu'il a été touché par des frappes de missiles.

"En raison d'un incendie, des munitions ont explosé à bord", et l'équipage a été entièrement évacué, ont indiqué les autorités russes, précisant qu'une enquête était en cours pour déterminer l'origine de cet incendie. Les autorités locales ukrainiennes ont affirmé pour leur part que le Moskva avait été touché par des missiles. "Des missiles Neptune qui protègent la mer Noire ont causé d'importants dégâts à ce navire russe", s'est félicité le gouverneur ukrainien de la région d'Odessa.

La Russie menace de frapper des "centres de commandement" à Kiev

La Russie a menacé de frapper des centres de commandement à Kiev, accusant l'Ukraine d'attaques contre son territoire. "Nous voyons des tentatives de sabotage et de frappes des forces ukrainiennes sur des cibles sur le territoire de la Fédération de Russie", a justifié le porte-parole du ministère russe de la Défense.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Joe Biden promet des armes lourdes à l'Ukraine

A Washington, le président Joe Biden a promis aà son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky une nouvelle aide militaire massive, de 800 millions de dollars, comprenant des équipements lourds que les Etats-Unis hésitaient jusqu'à présent à livrer à Kiev, de crainte d'aggraver encore leurs tensions avec Moscou et d'être considérés comme partie prenante à la guerre.

L'Ukraine, "une scène de crime" pour le procureur de la Cour pénale internationale

L'Ukraine est devenue une véritable "scène de crime", a jugé mercredi le procureur de la Cour pénale internationale, qui s'est rendu à Boutcha. "Nous sommes ici parce que nous avons de bonnes raisons de penser que des crimes relevant de la compétence de la Cour sont commis. Nous devons transpercer le brouillard de la guerre pour parvenir à la vérité", a déclaré le le Britannique Karim Khan.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 4,6 millions de réfugiés

Plus de 4,6 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis l'invasion ordonnée par Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du HCR. Selon le service de garde-frontières ukrainien, plus de 870.000 Ukrainiens sont rentrés chez eux depuis le début de la guerre, dont des femmes et des enfants.