Guerre en Ukraine : 1.730 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus, selon Moscou

Au 85e jour du conflit, le ministère russe de la Défense annonce que 1.730 soldats ukrainiens, qui étaient retranchés dans le complexe métallurgique Azovstal à Marioupol, se sont rendus. Le président américian Joe Biden rencontre les dirigeants suédois et finlandais après leur demande d'adhésion officielle à l'Otan. Dans l'est de l'Ukraine, les bombardements russes ont causé la mort d'"au moins 15 civils", a annoncé Kiev mercredi soir. Voici ce qu'il faut retenir de la situation en Ukraine ce jeudi.

L'essentiel

La situation sur le front militaire

1.730 soldats ukrainiens d'Azovstal se sont rendus, selon Moscou

Le ministère russe de la Défense annonce jeudi que 1.730 militaires ukrainiens retranchés sur le site sidérurgique d'Azovstal de Marioupol se sont rendus depuis lundi. "Au cours des 24 dernières heures, 771 combattants du régiment nationaliste Azov se sont rendus sur le site sidérurgique d'Azovstal à Marioupol. Au total depuis le 16 mai, 1.730 combattants, dont 80 blessés, se sont constitués prisonniers", indique le ministère dans un communiqué.

Selon un chef séparatiste prorusse, "les commandants et les combattants de haut rang du régiment Azov ne sont pas encore sortis" de ce dernier bastion de la résistance ukrainienne de Marioupol. D'après lui, un millier de membres de cette unité paramilitaire intégrée à l'armée ukrainienne s'y terrent toujours. Un chiffre déjà annoncé par Kiev la semaine dernière. Dans les rues de la capitale ukrainienne, la population a rendu hommage mercredi aux "surhommes" de ce complexe sidérurgique.

La prise totale de Marioupol, sur la mer d'Azov, constituerait une avancée importante pour la Russie. Elle lui permettrait de relier par voie terrestre la péninsule de Crimée (sud), que Moscou a annexée en 2014, aux parties du Donbass (est) déjà aux mains de séparatistes prorusses. "Les Russes volent à Marioupol. Les occupants essaient désormais de remettre en ordre le port de commerce pour exporter l'équivalent de millions de dollars de céréales, de produits métallurgiques" notamment, a fait valoir sur Telegram la mairie de Marioupol.

Selon un responsable américain s'exprimant mercredi sous couvert d'anonymat, "des responsables russes reconnaissent que bien qu'elles revendiquent être les 'libératrices' de la ville russophone de Marioupol, les troupes russes commettent des actes graves dans la ville, y compris le passage à tabac et l'électrocution de responsables de la ville, et elles pillent des logements". "Des responsables russes s'inquiètent du fait que ces actes puissent inciter davantage les habitants de Marioupol à résister à l'occupation russe", a-t-il poursuivi.

Au moins 15 civils ukrainiens tués dans des bombardements à l'Est

Dans l'est de l'Ukraine, "les occupants ont bombardé 43 localités dans les régions de Donetsk et de Lougansk", provoquant la mort d'"au moins 15 civils", a affirmé dans la soirée l'armée ukrainienne. Les Russes tentent une percée près de Popasna et en direction de Severodonetsk, l'une des grandes villes aux mains des Ukrainiens dans cette zone, a averti un haut responsable local. L'état-major ukrainien a précisé jeudi matin que les "occupants" avaient lancé une offensive et mené des assauts près de Severodonetsk "mais ils n'ont pas eu de succès".

L'armée russe cherche à "encercler" et à "vaincre" les unités ukrainiennes "afin de prendre le contrôle total des régions de Donetsk, Lougansk et Kherson", a noté le ministère ukrainien de la Défense. L'est de l'Ukraine est l'objectif prioritaire des troupes russes depuis leur retrait des environs de la capitale ukrainienne fin mars.

Positions et mouvements des troupes russes ce mercredi soir. © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Rencontre entre Joe Biden et les dirigeants suédois et finlandais, candidats à l'Otan

Le président américain Joe Biden rencontre ce jeudi les dirigeants suédois et finlandais qui frappent à la porte de l'Otan pour se protéger de Moscou. L'Alliance atlantique est inscrite au menu des deux côtés de l'océan puisque son secrétaire général Jens Stoltenberg doit discuter à Copenhague à la mi-journée avec la Première ministre danoise Mette Frederiksen, dont le pays est membre de l'Otan depuis 1949.

"Je salue avec chaleur et soutiens avec force les candidatures historiques de la Finlande et de la Suède", a déclaré le président américain Joe Biden. Selon la porte-parole de l'exécutif Karine Jean-Pierre, il recevra jeudi matin à la Maison Blanche la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö.

En attendant que s'achève ce processus d'adhésion -qui peut prendre plusieurs mois et nécessite l'unanimité des membres-, "les Etats-Unis travailleront avec la Finlande et la Suède pour rester vigilants face à toute menace contre notre sécurité commune et pour décourager et faire face à toute agression ou menace d'agression", a martelé la Maison Blanche.

Le Kremlin expulse 34 diplomates français

En représailles aux expulsions en avril par la France de 41 Russes, le Kremlin a annoncé mercredi expulser 34 diplomates français. Ils ont deux semaines pour quitter la Russie. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé la réplique russe, relevant que Paris avait expulsé "plusieurs dizaines d'agents russes", tandis que "le travail des diplomates et des personnels de notre ambassade en Russie s'inscrit à l'inverse pleinement dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires". "La décision des autorités russes ne repose sur aucun fondement légitime", a dénoncé la diplomatie française.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.