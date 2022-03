Guerre en Ukraine : Zelensky appelle le monde à manifester pour la paix, marathon diplomatique à Bruxelles

Cela fait un mois jour pour jour que l'Ukraine a été attaquée par la Russie. Ce jeudi 24 mars, pour le 29e jour de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel aux citoyens du monde entier à manifester contre l'invasion russe. A Bruxelles, les dirigeants occidentaux se réunissent pour une série de sommets et décider d'éventuelles nouvelles sanctions.

L'essentiel

Volodymyr Zelensky lance un appel au monde entier à manifester contre l'invasion russe

Les dirigeants occidentaux réunis à Bruxelles pour une série de sommets (G7, Otan et Union européenne)

Renault a annoncé suspendre les activités de son usine à Moscou

Entre 7.000 et 15.000 soldats russes sont morts selon l'Otan

La situation sur le front militaire

Un mois après le début de l'offensive russe

Un mois jour pour jour après le début de l'offensive russe en Ukraine, les forces armées de Vladimir Poutine n'ont toujours pas pris le contrôle de Kiev, ni de la ville portuaire stratégique de Marioupol. Les intenses bombardements se poursuivent sur plusieurs villes. Selon les Etats-Unis, l'armée russe adopte désormais des "positions défensives". La résistance ukrainienne a repoussé les fronts à 55km du centre de Kiev.

Entre 7.000 et 15.000 soldat russes tués selon l'Otan

Selon un haut responsable de l'Otan, cette guerre a déjà causé la mort de 7.000 à 15.000 soldats russes en Ukraine. L'organisation atlantique s'appuie sur des informations en provenance des autorités ukrainiennes et des services de renseignement occidentaux.

Le conflit est également meurtrier pour les forces russes, qui ont déjà perdu entre 7.000 et 15.000 soldats en Ukraine, selon un haut responsable de l'Otan, qui se base notamment sur des informations en provenance des autorités ukrainiennes et des services de renseignement occidentaux.

"Le drapeau russe ne flottera jamais au dessus de Kiev", affirme Vitali Klitschko, le maire de la ville dans une interview à France Bleu

Dans une interview exclusive accordée à France Bleu Occitanie, Vitali Klitschko, maire de Kiev, a déclaré que habitants de la capitale préféraient "mourir" que se "mettre à genoux". Sa ville est encerclée par les forces russes mais l'ancien champion du monde de boxe se dit déterminé, prêt avec ses habitants à défendre sa ville jusqu'au bout. Dans cette interview intervient également Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, ville jumelée avec Kiev. Il annonce que 400.000 euros seront débloqués pour aider Kiev et l'Ukraine.

Vitali Klitschko, maire de Kiev, a accordé une interview exclusive à France Bleu Occitanie © Radio France - Claudia Calmel

Une journaliste russe tuée dans un bombardement à Kiev

Une journaliste russe a été tuée dans un bombardement sur Kiev, a annoncé dans la soirée le média indépendant en ligne pour lequel elle travaillait, The Insider. Oksana Baulina a été tuée par une roquette pendant qu'elle était en train de filmer les dommages causés par une précédente frappe sur un centre commercial. Un autre civil a été tué et deux personnes qui accompagnaient la journaliste ont été blessées.

Cinq journalistes ont au total été tués en Ukraine depuis le début, le 24 février, de l'offensive russe.

Ukraine : l'avancée des troupes russes (point de situation mercredi 23 mars à 19h30). © Visactu -

La situation diplomatique et les réactions internationales

Volodymyr Zelensky appelle à manifester contre l'invasion russe

"Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l'Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie !". Voici ce qu'a déclaré le président ukrainien dans la nuit de mercredi à jeudi dans un message vidéo en anglais. Un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, Volodymyr Zelensky a appelé les citoyens du monde entier à manifester pour la paix. "Retrouvez-vous sur les places, dans la rue, montrez-vous et faites-vous entendre !"

"Exprimez-vous, manifestez depuis vos bureaux, vos maisons, vos écoles et vos universités, manifestez au nom de la paix !", a martelé le président. "Le monde doit arrêter la guerre". Il s'est également adressé aux Russes : "Si vous le pouvez, quittez la Russie et ne payez pas vos impôts pour cette guerre", a-t-il dit.

Série de sommets à Bruxelles

Trois sommets doivent se tenir ce jeudi à Bruxelles entre dirigeants occidentaux : Otan, G7 et Union européenne. Le président américain Joe Biden est arrivé sur place mercredi soir. Selon la Maison Blanche, il s'agira surtout de consolider l'arsenal de sanctions déjà prises, pour éviter les tentatives de contournement de Moscou, et de renforcer dans la durée le positionnement de l'Otan en Europe de l'Est.

De nouvelles sanctions contre la Russie doivent être décidées et annoncées. Le président Zelensky doit également s'exprimer en visioconférence lors de ces sommets.

Rester ou partir de Russie ? Le dilemme des entreprises françaises

Le groupe Renault a annoncé dans la soirée fermer temporairement son usine de Moscou. Plusieurs entreprises françaises ont été pointées du doigt par le président ukrainien, accusées de contribuer à financer la "machine de guerre" russe. Auchan et Leroy Merlin ont décidé de maintenir leur activité. Selon le ministère français de l'Economie, la France est le premier employeur étranger en Russie, avec quelque 160.000 salariés. C'est à retrouver en détail dans cet article.

La solidarité avec le peuple ukrainien

Plus de 3,6 millions de réfugiés

Plus de 3,6 millions de personnes ont fui l'Ukraine et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, selon le dernier décompte de l'ONU. Selon l'Unicef, plus de 1,5 million d'enfants font partie de ces réfugiés. L'Europe n'avait pas connu de flot aussi rapide de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. La Pologne accueille à elle seule plus de la moitié de tous les réfugiés, soit environ six sur dix.

Plus de dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre.

Plus de 3,6 millions de personnes ont quitté l'Ukraine © Visactu -

L'OMS appelle à augmenter "massivement" l'aide humanitaire

L'Organisation mondiale de la santé a appelé à augmenter "massivement" l'aide humanitaire en Ukraine dans les prochaines semaines, soulignant que les problèmes actuels ne sont que "la partie émergée des besoins". Elle a également appelé à l'arrêt des attaques contre le système de santé en Ukraine, affirmant en avoir authentifié 64 jusqu'à présent.