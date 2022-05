Guerre en Ukraine : les Russes aux portes de Severodonetsk, Kiev réclame des armes lourdes

L'armée russe cherche coûte que coûte à s'emparer de la ville de Severodonetsk, dans l'est de l'Ukraine où Kiev, qui s'inquiète d'un risque de débordement, réclame davantage d'armes lourdes pour égaler la puissance de feu russe. Le point sur la situation ce jeudi.

Selon Kiev, la situation est "très difficile" à Severodonetsk, ville clé de l'est de l'Ukraine que les forces russes cherchent à prendre par la force. Les autorités ukrainiennes réclament davantage d'armes lourdes aux Occidentaux pour résister. Voici ce qu'il faut retenir de la situation ce jeudi.

L'essentiel

L'armée russe continue sa progression vers Severodonetsk dans le Donbass

Kiev réclame davantage d'armes lourdes aux Occidentaux

Kiev accuse l'Otan de ne rien faire contre l'agression russe

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine", est à écouter ici

La situation sur le front militaire

L'armée russe concentre ses forces pour prendre Severodonetsk

Les forces russes se rapprochent chaque jour un peu plus de Severodonetsk, ville de quelque 100.000 habitants avant la guerre, dont la prise leur est indispensable pour contrôler totalement le Donbass, un bassin minier déjà en partie occupé par des séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. A tel point que "les troupes russes ont avancé pour être si proches qu'elles peuvent tirer au mortier" sur Severodonetsk, a assuré mercredi Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région.

Selon lui, la ville "est tout simplement en train d'être détruite"." "La situation dans la ville est très difficile. Hier, il y avait déjà des combats en périphérie" de Severodonetsk, a-t-il poursuivi, estimant que "la semaine prochaine sera décisive".

Pour autant, la ville "n'est pas encerclée", contrairement à ce qu'a affirmé un responsable des séparatistes pro-russes. Environ 15.000 personnes s'y trouvent encore ainsi que dans les villages alentour, a-t-il indiqué, ajoutant que l'écrasante majorité d'entre eux ne voulaient pas en bouger en dépit des bombardements incessants.

Kiev réclame des armes lourdes aux Occidentaux

"Les pays qui traînent des pieds sur la fourniture d'armes lourdes à l'Ukraine doivent comprendre que chaque journée qu'ils passent à décider, peser différents arguments, des gens sont tués", a martelé à Davos le ministre ukrainien des Affaires étrangères. L'Ukraine souhaite recevoir des unités mobiles capables d'envoyer plusieurs roquettes simultanément. "C'est vraiment l'arme dont nous avons grandement besoin", a affirmé Dmytro Kuleba après une série de discussions avec des responsables gouvernementaux et des chefs d'entreprises, réunis dans le cadre du Forum économique de Davos en Suisse.

"La bataille pour le Donbass ressemble beaucoup aux batailles de la deuxième guerre mondiale", a-t-il expliqué devant la presse. Selon lui, "certains villages et villes n'existent plus" dans cette région de l'est de l'Ukraine, qui essuie depuis des jours des bombardements intensifs. "Ils ont été réduits en ruines par les tirs d'artillerie russe, par des systèmes russes de lancement de multiples roquettes", a expliqué le ministre, ajoutant que c'était précisément le type d'armes qui manquait à son pays.

Dans son message vidéo quotidien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que dans certaines régions de l'est de l'Ukraine, où se concentre l'offensive russe depuis des semaines, "l'ennemi est nettement supérieur en termes d'équipement, en nombre de soldats". Mais il a aussitôt ajouté que les forces ukrainiennes et tous deux qui défendent le pays "résistent à l'offensive extrêmement violente des troupes russes à l'est".

Ukraine. Positions et mouvements des troupes russes (point de situation au 23 mai 2022 à 20h30) © Visactu

Moscou annonce la reprise des activités du port de Marioupol

Un mois après l'annonce de la prise de Marioupol, la Russie a affirmé mercredi que le port de cette ville stratégique du sud de l'Ukraine avait repris ses activités après avoir été déminé. Avant l'offensive du Kremlin du 24 février, le port de Marioupol, situé sur la mer d'Azov qui donne sur la mer Noire, était le deuxième port civil le plus important d'Ukraine après celui d'Odessa. Il permettait notamment d'exporter la gigantesque production ukrainienne de céréales, désormais bloquée dans le pays à cause du conflit, faisant craindre une crise alimentaire mondiale.

La situation diplomatique et les réactions internationales

A Davos, Kiev accuse l'Otan de ne "rien faire" face à l'agression russe

Dans ce contexte, Kiev a appelé instamment les Occidentaux à lui livrer davantage d'armements. "L'offensive russe dans le Donbass est une bataille impitoyable, la plus vaste sur le sol européen depuis la Seconde guerre mondiale. J'exhorte nos partenaires à accélérer les livraisons d'armes et de munitions", a ainsi lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba lors du Forum économique mondial se tenant à Davos, en Suisse. Le chef de la diplomatie ukrainienne a aussi accusé l'Otan de ne "strictement rien faire" contre l'invasion de son pays, saluant en revanche les "décisions révolutionnaires" de l'Union européenne.

L'Ukraine a aussi appelé la communauté internationale réunie à Davos (Suisse) à "tuer les exportations russes". Il faut que Moscou cesse de "gagner de l'argent et de l'investir dans une machine de guerre qui tue, viole et torture des Ukrainiens", a lancé le ministre ukrainien.

L'Ukraine et les E.U dénoncent l'octroi de passeports russes dans les régions occupées

L'Ukraine a dénoncé l'instauration d'une procédure spéciale par Moscou permettant aux Ukrainiens habitant dans les régions occupées par les troupes russes d'obtenir des passeports russes, fustigeant une "violation flagrante" de son intégrité territoriale.

"L'octroi forcé de passeports aux Ukrainiens à Kherson et Zaporijjia est une nouvelle preuve de l'objectif criminel de la guerre de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Les Ukrainiens résidant dans la région de Kherson, entièrement conquise par l'armée russe depuis son invasion lancée le 24 février, et celle de Zaporijjia, en partie contrôlée par Moscou, sont concernés par la "procédure simplifiée" instaurée par le président russe Vladimir Poutine par décret mercredi.

Les Etats-Unis ont également dénoncé la décision de la Russie. Ce plan est "une tactique de la Russie pour assujettir le peuple ukrainien - pour imposer leur volonté par la force", a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Ned Price, lors d'un point presse, ajoutant que les Etats-Unis "rejetteraient avec force" un tel projet.

Kiev remercie la France d'accueillir des soldats ukrainiens blessés

L'Ukraine a remercié la France d'accueillir "des blessés de guerre ukrainiens au sein de ses hôpitaux, et notamment au sein des hôpitaux des armées", selon un communiqué publié par le ministère français des Armées. Lors d'un échange téléphonique avec son nouvel homologue français Sébastien Lecornu, le ministre ukrainien de la Défense Oleksiy Reznikov "a remercié la France pour les soins qu'elle offre à des blessés de guerre ukrainiens", selon ce communiqué.

Deux premiers militaires ukrainiens ont été accueillis à l'hôpital militaire de Percy, en région parisienne, a précisé le cabinet du ministre français. Le ministre ukrainien a "rappelé les besoins importants des forces armées ukrainiennes pour pouvoir maintenir leur effort face aux offensives russes, alors que le conflit pourrait durer", ajoute le communiqué.

La situation humanitaire

234 enfants tués et 433 blessés

En trois mois de conflit armé, 234 enfants ont été tués et 433 blessés, a dénoncé ce mardi le bureau de la procureure générale d'Ukraine Iryna Venediktova. Au total, des milliers de civils et de militaires ont péri, sans qu'il existe un bilan chiffré. Pour la seule ville de Marioupol, les autorités ukrainiennes parlent de 20.000 morts.

Côté russe, des sources occidentales évaluent à 12.000 le nombre des soldats tués.

Vladimir Poutine rencontre pour la première fois des soldats russes blessés en Ukraine

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le président russe Vladimir Poutine a rendu visite mercredi à des soldats russes blessés en Ukraine. Selon des images diffusées à la télévision russe, le chef de l'État russe, vêtu d'une blouse blanche, a échangé avec plusieurs militaires, s'intéressant à leurs villes d'origine et leur situation familiale. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou était également présent.

La Russie ne communique que très peu sur le bilan humain du conflit en Ukraine. Les derniers chiffres ont été publié le 25 mars, et à l'époque, l'armée russe avait admis 1.351 militaires tués et 3.825 blessés.