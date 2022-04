Guerre en Ukraine : Guterres à Boutcha et Irpin, Moscou poursuit son offensive dans le Sud et l'Est

Au 64e jour de conflit, le secrétaire général de l'ONU se rend à Boutcha, théâtre d'exactions imputées aux russes. Moscou poursuit son offensive au Sud et à l'Est. L'UE accuse la Russie de "chantage" au gaz. Le point sur la situation ce jeudi.

En ce 64e jour de la guerre en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres se rend jeudi dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d'exactions imputées à l'armée russe par les Ukrainiens. Au Sud et à l'Est, la Russie poursuit son offensive. Le point sur ce qu'il faut retenir ce jeudi.

L'essentiel

Antonio Guterres se rend à Kiev

Moscou poursuit son offensive dans le Sud et l'Est

L'Union européenne accuse la Russie de "chantage" au gaz

La situation sur le front militaire

Intensification de l'offensive russe sur le Donbass

Les forces russes, qui intensifient depuis deux semaines leur offensive sur le Donbass, ont annoncé avoir effectué des frappes aériennes sur 59 cibles ukrainiennes. Parallèlement, l'armée ukrainienne a, fait rare de sa part, reconnu des avancées russes dans l'est, dans la région de Kharkiv et dans le Donbass, un bassin minier en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014.

Kiev a admis que les Russes avaient pris des localités s'égrenant du nord au sud, laissant penser que Moscou veut prendre en étau une large poche encore aux mains des Ukrainiens. "Nous avons des semaines extrêmement difficiles à venir", a prévenu dans un communiqué le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Selon lui, l'armée russe, "déjà consciente de sa défaite stratégique, va tenter d'infliger le plus de souffrances possibles" aux soldats ukrainiens qu'il a exhortés à "tenir le coup". A Kherson (sud) - première grande ville dont se sont emparées les forces russes après leur invasion de l'Ukraine lancée le 24 février -, "les occupants ont lancé des grenades lacrymogènes contre des manifestants ukrainiens qui scandaient 'Kherson est l'Ukraine' !", a indiqué l'armée ukrainienne dans un communiqué. Des manifestants "ont été blessés et interpellés", a ajouté la même source sans fournir davantage de détails.

Le point sur l'invasion russe en Ukraine © Visactu

"Sauvez la garnison de Marioupol"

A la pointe sud du Donbass, dans la ville portuaire stratégique de Marioupol, assiégée et dévastée, "l'ennemi bombarde massivement et bloque nos unités près de l'usine d'Azovstal", a affirmé de son côté le ministère ukrainien de la Défense dans son rapport quotidien. Le commandant de la 36e Brigade des Marines de Marioupol, Sergueï Volyna, a lancé un nouvel appel à l'aide, soulignant avoir avec lui 600 soldats blessés et des centaines de civils.

"Mon message aujourd'hui est: sauvez la garnison de Marioupol, menez pour nous une opération d'exfiltration. Les gens vont simplement mourir ici (...) les civils meurent avec nous (...) la ville est quasiment effacée de la surface de la Terre", a-t-il imploré dans un message relayé sur Telegram.

Selon le conseiller présidentiel ukrainien Oleksiy Arestovich, "les efforts des envahisseurs russes sont concentrés autour de Slovyansk, Kramatorsk et Marioupol" où ils tentent de déloger les militaires ukrainiens barricadés dans le complexe métallurgique d'Azovstal et où se trouvent également des centaines de civils. Des efforts sont déployés, a-t-il assuré, pour "contraindre Vladimir Poutine à les relâcher". "Les civils d'abord, mais nous travaillons aussi pour évacuer nos soldats", a-t-il souligné.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'UE "unie et solidaire" face à l'arme russe du gaz

Sur le terrain économique, le groupe russe Gazprom a annoncé avoir suspendu toutes ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, assurant que ces deux pays n'avaient pas payé en roubles, comme l'exige depuis mars Vladimir Poutine. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a dénoncé un "chantage au gaz" et affirmé que ces deux pays membres de l'UE et de l'Otan, très dépendants du gaz russe, étaient désormais approvisionnés "par leurs voisins de l'Union européenne".

Les ministres européens en charge de l'énergie se réuniront lundi 2 mai en "session extraordinaire", a annoncé mercredi soir la ministre française en charge de la Transition écologique, Barbara Pompili.

Pour venir en aide à l'Ukraine, la Commission européenne a proposé mercredi de suspendre pendant un an tous les droits de douane sur les produits importés de ce pays dans l'UE. La proposition doit encore être approuvée par le Parlement européen et les 27 Etats membres. Le président Volodymir Zelensky a salué la proposition ajoutant que la Russie "tente de provoquer une crise mondiale des prix" et le "chaos" sur le marché alimentaire mondial.

Poutine met en garde en cas d'intervention extérieure

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde mercredi contre toute intervention extérieure dans le conflit en Ukraine, promettant qu'elle rencontrerait une riposte "rapide et foudroyante". "Si quelqu'un a l'intention de s'ingérer de l'extérieur dans ce qui se passe et de créer des menaces inacceptables pour la Russie, ils doivent savoir que notre riposte (...) sera rapide et foudroyante", a-t-il assuré devant le Parlement russe. Selon lui, la Russie n'hésitera pas à utiliser ses armes les plus modernes. "J'aimerais que tout le monde le sache", a souligné le président russe.

Guterres est arrivé en Ukraine

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres est arrivé en Ukraine, sa première visite depuis le début de l'invasion russe. "Je suis arrivé en Ukraine après m'être rendu à Moscou", a-t-il écrit sur son compte Twitter, indiquant vouloir "poursuivre notre travail pour étendre le soutien humanitaire et assurer l'évacuation des civils des zones de combat". Antonio Guterres se rend ce jeudi à Borodianka, Irpin et Boutcha, théâtres d'exactions pendant l'occupation russe en mars, avant de rencontrer le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le chef des Nations unies est arrivé en Ukraine en provenance de Moscou où il a plaidé auprès de Vladimir Poutine pour un cessez-le-feu "dans les plus brefs délais". Il s'est également dit "préoccupé par les rapports répétés faisant état de possibles crimes de guerre", jugeant qu'ils "requièrent une enquête indépendante".

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de 70.000 Ukrainiens bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile en France

Plus de 70.000 Ukrainiens bénéficient actuellement de l'allocation pour demandeurs d'asile (Ada) en France, deux mois après le début de la guerre en Ukraine, a annoncé mercredi à l'AFP l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). 34.700 cartes Ada ont été délivrées à des familles ukrainiennes, a indiqué l'organisme sous tutelle du ministère de l'Intérieur qui verse cette allocation.

Il s'agit de l'indicateur le plus fiable pour mesurer le nombre de déplacés ukrainiens installés en France depuis l'invasion russe du 24 février. Le ministère de l'Intérieur fournissait jusque-là des estimations fondées sur les contrôles de la police aux frontières (Paf), mais ces chiffres incluent les Ukrainiens qui poursuivent leur route vers d'autres pays comme l'Italie ou les personnes arrivées sur le sol français sans avoir été contrôlées. Le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies recensait mardi plus de 5,3 millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine.