Au 36e jour de l'invasion russe en Ukraine, la Russie a annoncé un cessez-le feu à Marioupol pour évacuer des civils devant débuter jeudi matin. Kiev se prépare à de nouveaux combats à l'Est dans la région du Donbass.

Guerre en Ukraine : les russes annoncent un cessez-le-feu à Marioupol, nouveaux combats redoutés à l'est

Alors que débute le 36e jour de la guerre en Ukraine, la Russie a annoncé un cessez-le-feu jeudi pour évacuer des civils à Marioupol. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ne pas croire aux promesses russes et indique que son armée se prépare à de nouveaux combats dans l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass. Le point sur ce qu'il faut retenir ce jeudi.

L'essentiel

Moscou annonce un "régime de silence" soit un cessez-le-feu local à partir de jeudi 10 heures pour évacuer des civils.

Le président Zelensky indique ne "croire personne" et se prépare à de nouveaux combats dans l'Est

La barre des 4 millions de réfugiés ukrainiens a été franchie

Scepticisme de Paris et autres alliés occidentaux après les annonces russes de réduire leur activité militaire en Ukraine

La situation sur le front militaire

Cessez-le feu à Marioupol

Tard dans la soirée mercredi, le ministère russe de la Défense a annoncé l'instauration d'un "régime de silence", soit un cessez-le-feu local, à partir de 10h à Marioupol afin d'évacuer des civils. Cette mesure doit permettre d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville ukrainienne de Zaporojie, selon le ministère. "Pour que cette opération humanitaire réussisse, nous proposons de la mener avec la participation directe de représentants du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés et du Comité international de la Croix-Rouge", a ajouté le ministère dans un communiqué.

L'annonce a été fraîchement accueillie par la partie ukrainienne, la vice-Première ministre Iryna Verechtchouk parlant à son propos d'une "manipulation" supplémentaire, dans une interview à un média ukrainien. Quelque 160.000 civils sont bloqués dans cette cité, sous les bombes et terrés dans des abris sans électricité, manquant de nourriture et d'eau, selon des témoignages.

A Marioupol, port stratégique assiégé par les forces russes, un bâtiment du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été la cible de bombardements russes selon une responsable ukrainienne ce mercredi. Le bilan des éventuelles victimes n'est pour l'heure pas connu. "Les occupants ont bombardé délibérément un bâtiment du CICR à Marioupol", a écrit sur Telegram Lioudmyla Denissova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.

Les forces russes se concentrent dans l'Est

L'armée russe poursuit son activité dans l'Est, notamment en maintenant "leur blocus de Kharkiv, menant des tirs d'artillerie dans la ville", a souligné l'état-major de l'armée ukrainienne. "Dans la direction de Donetsk (dans le Donbass, ndlr), l'ennemi tente de prendre le contrôle de Popasna, Rubizhne, et de s'emparer de Marioupol" où l'occupant "continue de mener des attaques", selon la même source.

Un conseiller du ministre ukrainien de l'Intérieur, Vadym Denysenko, a par ailleurs déclaré sur l'antenne de chaînes de télévision ukrainiennes que "les Russes ont commencé à utiliser l'aéroport de Brest (situé au Belarus, un pays limitrophe au nord de l'Ukraine, ndlr) pour bombarder nos territoires".

Toujours dans l'Est de l'Ukraine, l'armée ukrainienne a repris le contrôle d'une autoroute stratégique reliant Kharkiv à Tchougouïv. "Il y a des cadavres russes éparpillés partout", a assuré à l'AFP un officier du renseignement ukrainien. "Les combats ont été très durs, rapprochés parfois de dix mètres. Ça a duré près de trois jours". Les forces russes ont également quitté, après un mois d'occupation, la ville de Trostyanets (nord-est).

Les villes bombardées, les positions des troupes russes en Ukraine © Visactu

Les forces russes ont commencé à se retirer de Tchernobyl, selon le Pentagone

Les forces russes commencent à se retirer du site nucléaire de Tchernobyl, dont elles avaient pris le contrôle dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine le 24 février, a indiqué un haut responsable du Pentagone. L'armée russe a commencé à se retirer de l'aéroport de Gostomel, au nord-ouest de Kiev, et "Tchernobyl est une autre zone où ils commencent à se repositionner, quittant Tchernobyl pour aller au Bélarus", a déclaré à la presse ce haut responsable ayant requis l'anonymat.

"Nous pensons qu'ils sont en train de partir, je ne peux pas vous dire s'ils sont tous partis", a-t-il ajouté. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a par ailleurs indiqué que "moins de 20%" des forces russes dont l'avancée sur Kiev a été empêchée par la résistance ukrainienne "commençaient à se repositionner" en direction du Bélarus.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'Ukraine ne croit pas aux promesses russes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ne pas croire aux promesses de la Russie de réduire son dispositif militaire en direction de Kiev, et que son armée se préparait à de nouveaux combats dans l'Est de l'Ukraine. "Nous ne croyons personne, pas une seule belle phrase", a indiqué le président jeudi en début de nuit dans une vidéo. "Nous voyons aussi qu'il y a une accumulation de troupes russes pour de nouvelles frappes" dans la région du Donbass (est) "et nous nous y préparons", a-t-il insisté. "Nous ne cèderons rien. Nous nous battrons pour chaque mètre de notre territoire", a-t-il lancé.

A court-terme, l'état-major de l'armée ukrainienne "s'attend à ce que le feu sur les unités ukrainiennes s'intensifie", avec en ligne de mire "la mission d'assiéger la ville de Tcherniguiv". Mercredi, le porte-parole du ministère ukrainien de la Défense, Oleksandre Motuzyanyk, avait souligné avoir constaté le départ de certaines unités de la capitale Kiev et de Tcherniguiv, mais "pas de retrait massif de troupes russes de ces zones", contrairement à la promesse faite la veille par Moscou.

Les négociations entre ukrainiens et russes doivent reprendre vendredi 1er avril en visioconférence.

Scepticisme de Washington et des alliés occidentaux

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a eu un discours plutôt pessimiste concernant les négociations sur France 24. "La guerre continue. Pour l'instant il n'y a à ma connaissance ni percée ni nouveauté", a-t-il souligné.

Même son de cloche du côté des Etats-Unis. A l'issue des pourparlers, le vice-ministre de la Défense russe Alexandre Fomine a annoncé que Moscou allait "réduire radicalement (son) activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv", dans le nord du pays. Mais pour le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, il ne s'agit que d'un "repositionnement" et non d'un "vrai retrait".

"Il est très probable que la Russie cherche à transférer sa puissance de frappe depuis le nord vers les régions (séparatistes) du Donetsk et de Lougansk à l'est", a jugé de son côté le ministère britannique de la Défense sur son compte Twitter. Ce qu'a confirmé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. La Russie a atteint son "objectif" : "le potentiel militaire des forces armées ukrainiennes a été réduit de manière significative, ce qui permet de concentrer l'attention et les efforts sur le but principal, la libération du Donbass".

Poutine "mal informé" par ses conseillers qui "ont peur de lui dire la vérité", selon les renseignements américains et britanniques

Selon les services de renseignements américain et britannique, le président russe Vladimir Poutine est "mal informé" sur le conflit, en froid avec son état-major et entouré de conseillers craignant de lui dire la vérité. "Nous avons des informations selon lesquelles Poutine estime que l'armée russe l'a induit en erreur, ce qui a causé une tension persistante entre lui et son état-major", a déclaré la directrice de la communication de l'exécutif américain, Kate Bedingfield, lors d'un briefing de routine.

"Nous pensons que Poutine est mal informé (...) sur les mauvaises performances de l'armée russe et sur la sévérité de l'impact des sanctions sur l'économie russe parce que ses hauts conseillers ont peur de lui dire la vérité", a-t-elle encore déclaré. Et Jeremy Fleming, directeur de l'agence britannique de cybersécurité (GCHQ), de renchérir : le président russe a "extrêmement mal évalué" l'invasion de l'Ukraine. Ses conseillers "ont peur de lui dire la vérité" sur sa stratégie de guerre "défaillante" en Ukraine, a-t-il déclaré jeudi.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

La barre des 4 millions de réfugiés franchie

Selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), la barre des 4 millions de personnes ayant fui l'Ukraine a été franchie. Au total, 4.019.287 ukrainiens -essentiellement des femmes et des enfants- ont quitté le pays pour fuir la guerre déclenchée par la Russie, selon le chiffre actualisé du site dédié du HCR. La Pologne accueille à elle seule plus de 2,3 millions de ces personnes. "Le nombre de réfugiés d'Ukraine a maintenant atteint 4 millions, 5 semaines après le début de l'attaque russe", a tweeté Filippo Grandi, le patron du HCR.

