Guerre en Ukraine : l'Est se prépare à de violents combats, le pays réclame davantage d'armes à l'Otan

Au 42e jour de la guerre en Ukraine, ce jeudi, la Russie amorce son attaque de grande ampleur dans l'est du pays. Le gouvernement ukrainien a demandé aux habitants de ces régions d'évacuer en urgence. Kiev réclame davantage d'armes aux pays de l'Otan. L'ONU doit voter ce jeudi sur une suspension de la Russie du conseil des droits de l'Homme des Nations unies.

L'essentiel

Le gouvernement ukrainien réclame davantage d'armes aux pays de l'Otan

L'Assemblée générale de l'ONU vote sur une suspension de la Russie du conseil des droits de l'homme à 16h

La Russie intensifie ses frappes dans l'est de l'Ukraine, Kiev appelle les habitants de la région à évacuer en urgence

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

La situation sur le front militaire

L'Est se prépare à de violents combats, la population appelée à évacuer

L'Est de l'Ukraine, devenu la cible prioritaire du Kremlin, se prépare à une offensive massive, déjà amorcée. Ce mercredi, les forces russes ont déjà bombardé plusieurs villes de ces régions. Le gouvernement a appelé les habitants de la région à fuir les combats qui s'annoncent.

Le gouverneur de la région de Lougansk a également demandé à sa population de quitter la région : _"_Je demande aux gens d'évacuer, parce que nous voyons clairement qu'avant de passer à l'offensive totale, l'ennemi va juste détruire complètement tous ces endroits", a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne. "S'il vous plaît, partez" pendant qu'il en est encore temps, a-t-il insisté.

La situation militaire ce mercredi soir. © Visactu - Visactu

L'Ukraine réclame davantage d'armes aux pays de l'Otan

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine réclame plus d'armes aux pays de l'Otan. "Je viens demander trois choses : des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées", a-t-il plaidé en arrivant au siège de l'Otan à Bruxelles, pour une réunion avec les pays de l'Alliance.

La Grande Bretagne prévoit d'envoyer des blindés en Ukraine

Selon le quotidien britannique The Times, la Grande-Bretagne élabore des plans pour envoyer des véhicules blindés en Ukraine. Les options envisagées par le ministère de la Défense comprennent l'envoi de véhicules de patrouille, comme le Mastiff ou le Jackal, indique le Times.

Des dizaines de milliers de victimes à Marioupol ?

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé, mercredi, la Russie de bloquer l'accès humanitaire à Marioupol pour dissimuler les "milliers" de victimes dans cette ville-martyre. "Je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire entrer d'aide humanitaire dans Marioupol est que, tant que tout n'a pas été 'nettoyé' par les soldats russes, ils ont peur que le monde voie ce qu'il s'y passe", a déclaré le président dans un entretien à la chaîne de télévision turque Habertürk.

"Il y a une semaine, des estimations prudentes faisaient état d'un bilan de 5.000 morts", a déclaré le conseiller municipal de Marioupol. "Mais étant donné la taille de la ville, les destructions catastrophiques, la durée du blocus et la résistance acharnée, il pourrait y avoir des dizaines de milliers de victimes dans la population civile de Marioupol", a-t-il averti.

La situation diplomatique et les réactions internationales

L'ONU vote ce jeudi sur une exclusion du conseil des Droits de l'homme

L'Assemblée générale des Nations unies doit voter ce jeudi, à 16h heure française, sur une éventuelle suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'organisation. Pour suspendre la Russie, le vote doit réunir une majorité des deux tiers des 193 Etats membres de l'Assemblée générale de l'Onu. Un pays peut être suspendu pour atteintes graves et systématiques aux droits humains.

Des sanctions "dévastatrices" envers la Russie

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi une nouvelle volée de sanctions économiques et financières contre la Russie, qu'ils qualifient de "dévastatrices" et qui visent notamment les grandes banques et les filles du président russe Vladimir Poutine. Selon Washington, la Russie pourrait voir son économie s'effondrer de 15% cette année.

L'économie russe "commence à se fissurer"

Risque de défaut, effondrement du secteur automobile, inflation... Après des semaines de sanctions de plus en plus dures, l'économie russe commence à se fissurer, selon des données publiées mercredi. Selon un analyste économique américain, "Poutine appauvrit la Russie pour des années".

L'Europe devra prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz "tôt ou tard"

Le président du Conseil européen Charles Michel a estimé mercredi que l'Union européenne devrait "tôt ou tard" prendre des sanctions sur le pétrole et le gaz russes. Mais plusieurs pays européens très dépendants du gaz russe, comme l'Allemagne, sont très réticents à cette mesure, qui pénaliserait lourdement leurs économies.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Evacuations depuis Marioupol

Les évacuations de civils depuis Marioupol restent difficiles. Un convoi de sept autobus et d'environ 40 véhicules privés, sous protection du Comité international de la Croix-Rouge, est arrivé mercredi du sud-est de l'Ukraine à Zaporojie, dans le sud, a constaté une journaliste de l'AFP. "Ceux qui faisaient partie du convoi avaient réussi à fuir Marioupol", a expliqué la Croix-Rouge, dont l'une des équipes chargées d'aider à évacuer les civils avait été "retenue" lundi par la police.