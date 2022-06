Guerre en Ukraine : situation "très difficile" à Severodonetsk, L'ONU craint "une vague de faim et de misère"

Au 106e jour de guerre en Ukraine, la situation continue à être très difficile pour les forces ukrainiennes à Severodonetsk, ville-clé pour le contrôle du Donbass. Le corps du journaliste français tué sur place a été rapatrié dans la nuit. Voici ce qu'il faut retenir ce jeudi 9 juin sur le conflit armé en Ukraine.

L'essentiel

Les forces russes contrôlent une grande partie de Severodonetsk, ville-clé pour le contrôle du Donbass

Le corps de Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste français tué sur place, a été rapatrié en France

L'ONU craint "une vague de faim et de misère"

Le podcast quotidien de Radio France, "Guerre en Ukraine", est à écouter ici

La situation sur le front militaire

Severodonetsk, l'une des batailles "les plus difficiles" pour l'Ukraine

Les soldats ukrainiens livrent à Severodonetsk l'une des "batailles les plus difficiles" depuis le début de la guerre, alors que les forces russes contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est. Selon le président Volodymyr Zelensky, c'est dans cette ville que se joue "le sort" de la région du Donbass.

Pour la Russie, mettre la main sur cette ville serait déterminant pour conquérir l'intégralité du bassin houiller du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014. "A bien des égards, le sort de notre Donbass se décide là", a précisé le président ukrainien.

800 civils pris au piège dans une usine chimique de Severodonetsk

Environ 800 civils sont pris au piège dans l'usine chimique Azot de la ville, où ils se sont réfugiés. C'est ce qu'affirme l'avocat d'un magnat ukrainien, dont la société est propriétaire de l'installation. Les autorités ukrainiennes n'ont pas confirmé cette information.

La situation dans le Donbass très compliquée

Le situation est encore plus compliquée dans d'autres parties du Donbass. La ville de Lyssytchansk est entièrement contrôlée par l'armée ukrainienne, mais subit des bombardements "puissants", a indiqué le gouverneur de la région de Lougansk. Il accuse les forces russes de viser "délibérément" les hôpitaux et les centres de distribution d'aide humanitaire. Dans la ville de Bakhmut, un établissement scolaire a été entièrement détruit mercredi par un bombardement. Aucun blessé ou mort n'a été signalé.

La situation diplomatique, les réactions internationales

L'ONU craint "une vague de faim et de misère"

Les conséquences de la guerre continuent de s'aggraver dans le monde, sur le plan financier, alimentaire et énergétique. Elles touchent 1,6 milliard de personnes, a alerté mercredi le secrétaire général de l'ONU. "Pour les populations du monde entier, la guerre menace de déclencher une vague sans précédent de faim et de misère, laissant dans son sillage le chaos social et économique", a averti Antonio Guterres. "Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter cette tempête qui se prépare : l'invasion russe de l'Ukraine doit cesser", a-t-il une nouvelle fois demandé.

Des discussions sur les exportations de céréales

Entre 20 et 25 millions de tonnes de céréales sont actuellement bloquées en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a rencontré mercredi son homologue turc à Ankara, pour discuter de "corridors maritimes sécurisés". Ils permettraient de reprendre les transports de céréales en mer Noire. A la demande de l'ONU, la Turquie a proposé son aide pour escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens, malgré la présence de mines. Sergueï Lavrov a assuré que la Russie était "prête à garantir la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens, en coopération avec nos collègues turcs".

Le corps du journaliste français tué rapatrié en France

La dépouille du journaliste Frédéric Leclerc-Imhoff, tué en Ukraine, est arrivée dans la nuit de mercredi à jeudi sur le sol français. Il a été accueilli par des membres de sa famille, des proches et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, selon l'AFP qui était sur place. Devant son cercueil drapé de noir, un moment de recueillement a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Un hommage lui sera rendu ce vendredi, à 18h30 place de la République à Paris, à l'appel de Reporters sans frontières notamment. Sa famille, ses amis et ses collègues seront présents.

La situation sur le front humanitaire

La guerre a poussé environ 6,5 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays. Elle a aussi fait au moins au moins 4.200 morts parmi les civils, selon le dernier bilan de l'ONU. L'organisation estime les chiffres réels "considérablement plus élevés". Des milliers de militaires ont également été tués dans les combats, même si les belligérants communiquent rarement sur leurs pertes.