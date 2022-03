Guerre en Ukraine : de nouvelles discussions ce lundi, Kiev "en état de siège"

Ce lundi marque le 19e jour de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. La capitale Kiev est "en état de siège" selon les autorités ukrainiennes. De nouvelles discussions entre les deux pays doivent se tenir ce lundi. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de conflit.

L'essentiel

De nouvelles discussions doivent se tenir ce lundi entre responsables russes et ukrainiens

La capitale Kiev est "en état de siège"

La situation sur le front militaire

La capitale Kiev "en état de siège"

Kiev est désormais "une ville en état de siège", selon les mots d'un conseiller du président ukrainien. Ses habitants ont fait des provisions de vivres et de médicaments et les autorités installé des barricades, face à l'étau russe se resserrant toujours plus sur la capitale. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé que des avions russes tentaient de bombarder les positions défensives ukrainiennes dans la région.

Un immeuble résidentiel de Kiev cible d'une frappe russe

Ce lundi matin, une frappe contre un immeuble résidentiel de la capitale ukrainienne a fait au moins deux morts et 12 blessés, ont indiqué les secours ukrainiens.

Nouvelle tentative de convoi humanitaire à Marioupol

La situation reste dramatique à Marioupol, ville portuaire assiégée, qui attend toujours l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire. Un conseiller du maire de la ville a indiqué dimanche soir à l'AFP que les véhicules avaient dû faire demi-tour à cause de tirs russes incessants. Une nouvelle tentative est prévue ce lundi.

L'avancée des troupes russes, dimanche soir. © Visactu - Visactu

La situation diplomatique

De nouvelles discussion entre Russie et Ukraine ce lundi

Une nouvelle session de pourparlers entre responsables russes et ukrainiens doit se tenir ce lundi par visioconférence. Ces discussions se présentent mieux que les quatre précédentes sessions, qui ont toutes échoué.

Le président ukrainien réclame à nouveau une zone d'exclusion aérienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé à l'Otan, dans la nuit de dimanche à lundi, d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Il a prévenu que si une telle mesure n'était pas prise, l'Otan risquait de voir des "roquettes russes" tomber sur ses Etats membres.

Un exercice d'entraînement de l'Otan en Norvège ce lundi

Les membres de l'Otan tiennent ce lundi, en Norvège, un exercice de grande ampleur, prévu bien avant la guerre en Ukriane. "Cold Response 2022" doit permettre à l'alliance de tester la capacité de ses membres à venir en aide à l'un d'eux. 30.000 soldats, 200 avions et une cinquantaine de navires de 27 nations sont mobilisés dans l'Arctique. L'exercice "ne se tient pas à cause de l'attaque lancée par les autorités russes sur l'Ukraine, mais vu la toile de fond, il revêt une signification accrue", a confié à l'AFP le ministre norvégien de la Défense, Odd Roger Enoksen.

Instagram inaccessible en Russie

Instagram est devenu inaccessible ce lundi en Russie. Moscou accuse le réseau social de propager des appels à la violence contre les Russes. Instagram se trouve désormais aussi sur la liste des sites en "accès restreint" publiée par le gendarme russe des télécommunication, et rejoint les réseaux Facebook, Twitter et plusieurs médias critiques du pouvoir russe.

La solidarité avec le peuple ukrainien

L'accueil de réfugiés chez les particuliers, un "dernier recours" pour la Croix-Rouge

L'accueil de réfugiés ukrainiens chez les particuliers doit être un "dernier recours", si d'autres solutions sont insuffisantes, a mis en garde dimanche dans le JDD le directeur de la Croix Rouge française, Jean-Christophe Combe. Il dit préférer "les dispositifs professionnels d'accueil, car il s'agit de personnes très fragiles et vulnérables". "Il y a surtout des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il faut en prendre soin, et ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Je regarde évidemment de façon favorable toute la solidarité et le volontarisme des Français pour accueillir ces réfugiés, mais j'espère qu'on n'aura pas à faire appel à ce mode d'hébergement", a-t-il précisé.