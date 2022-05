Guerre en Ukraine : intensification des combats dans le Donbass, contre-offensive de Kiev près de Kharkiv

Au 82e jour du conflit, l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv et se prépare à une intensification des combats dans le Donbass. Voici ce qu'il faut savoir sur l'évolution de la guerre ce lundi.

Au 82e jour du conflit en Ukraine, la Russie s'apprête à intensier ses attaques dans le Donbass, à l'est du pays, selon Kiev. L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv. La Suède et la Finlande sont aux portes de l'Otan. Ce qu'il faut retenir de la situation ce lundi.

L'essentiel

Intensification des attaques russes dans le Donbass, selon Kiev

L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv

La Suède et la Finlande aux portes de l'Otan

L'armée russe a "perdu de son élan" et pourrait "s'enliser" dans le conflit, selon les services de renseignement militaire britanniques

La situation sur le front militaire

Intensification des attaques russes dans le Donbass

Selon Kiev, les forces russes s'apprêtent à intensifier leurs attaques dans le Donbass, à l'est du pays. Cette région est désormais devenu l'objectif prioritaire de Moscou mais ses forces sont à la peine. "On se prépare à de nouvelles tentatives de la Russie d'attaquer au Donbass, pour en quelque sorte intensifier son mouvement vers le sud de l'Ukraine", a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo publiée dimanche soir. Et pourtant selon lui, "les occupants ne veulent toujours pas admettre qu'ils sont dans une impasse".

Selon l'Ukraine, les Russes transfèrent des troupes de la région de Kharkiv (nord) vers celle de Lougansk, dans le Donbass, dans le but de s'emparer de Severodontestsk. L'état-major ukrainien a inidiqué lundiu matin que l'armée russe concentrait ses forces à Izioum, entre Kharkiv et Severodonestsk.

Pour les services de renseignement militaire britannique, l'offensive russe dans l'est de l'Ukraine a "perdu de son élan". Les troupes de Moscou n'ont pas réussi à réaliser des gains territoriaux substantiels, mettant leur plan de bataille "considérablement en retard". Selon les Britanniques, "la Russie a maintenannt probablement subi des pertes d'un tiers de la force de combat terrestre qu'elle a engagée en février". "Dans les conditions actuelles", le Royaume-Uni juge "peu probable" que la Russie n'"accèlère considérablement son rythme de progression" au cours du prochain mois.

L'Ukraine poursuit sa contre-offensive dans la région de Kharkiv

Au nord, les forces russes font désormais face à la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Dans la région de Kharkiv, deuxième ville du pays, les forces de Kiev se rapprochent de la frontière avec la Russie.

Le point sur la situation militaire en Ukraine © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

La Finlande va demander à adhérer à l'Otan, la Suède devrait suivre

La Finlande a pris la décision de demander son adhésion à l'Otan, ont annoncé dimanche le président et la Première ministre du pays nordique, une conséquence directe de l'invasion russe en Ukraine. "C'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre", a déclaré le président finlandais Sauli Niinistö lors d'une conférence de presse.

La Suède devrait en faire de même. La direction du parti social-démocrate au pouvoir a approuvé dimanche soir une candidature à l'Otan - un revirement historique. La Première ministre Magdalena Andersson a ensuite estimé qu'une candidature commune avec la Finlande était "le mieux pour la Suède" et sa sécurité.

Ces candidatures sont la preuve "qu'une agression ne paie pas", a jugé le secrétaire général de l'Alliance atlantique Jens Stoltenberg. La fin de la neutralité militaire de la Finlande serait une "erreur", a estimé de son côté le président russe Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec son homologue finlandais Sauli Niinistö.

Mais l'opposition de dernière minute affichée par la Turquie, membre de l'Alliance, à l'intégration des deux pays nordiques, fait peser une incertitude sur l'aboutissement du processus, même si Jens Stoltenberg s'est dit "confiant" dans la possibilité pour les pays de l'Alliance de trouver un compromis.

L'Ukraine "peut gagner" la guerre

L'Ukraine "peut gagner" la guerre contre la Russie, qui "ne se déroule pas" comme Moscou l'avait prévu, estime Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Otan. "Son offensive majeure dans le Donbass est au point mort, la Russie n'atteint pas ses objectifs stratégiques", a-t-il jugé à l'issue d'une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'Otan, assurant que Kiev "peut gagner" cette guerre.

A l'issue de cette réunion à Berlin, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a affirmé que les pays de l'Alliance soutiendront l'Ukraine militairement "aussi longtemps que nécessaire".

Les actifs de Renault en Russie, désormais propriété de l'Etat russe

Le ministère russe de l'Industrie et du commerce indique ce lundi matin que l'Etat russe a pris possession des actifs de Renault dans le pays. Cette décision faite suite au retrait du constructeur automobile français consécutif à l'invasion de l'Ukraine. "Des accords ont été signés pour un transfert des actifs russes du groupe Renault à la Fédération de Russie et au gouvernement de Moscou", indique le ministère dans un communiqué.

De son côté, Renault a confirmé la cession de sa participation dans le constructeur russe Avtovaz, fabricant des Lada. Il a néanmoins précisé qu'il garderait l'option de racheter ses parts pendant six ans.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Plus de six millions de réfugiés ont quitté l'Ukraine

Plus de six millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion par l'armée russe le 24 février, a indiqué jeudi le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève. A la date du 11 mai, 6.029.705 Ukrainiens avaient cherché refuge d'abord dans les pays limitrophes avant de souvent poursuivre leur odyssée, selon le site dédié du HCR. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés (3.272.943 au 11 mai).

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir.