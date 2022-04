Guerre en Ukraine : à l'ouest, Lviv touchée par plusieurs puissantes frappes de missiles

Au 54e jour de conflit en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky estime que l'objectif des forces russes est "détruire le Donbass". Kiev promet que tout serait fait pour défendre cette région orientale du pays, notamment le port stratégique de Marioupol où les militaires encerclés sont appelés à combattre "jusqu'au bout".

L'essentiel

A l'ouest, Lviv touchée par plusieurs "puissantes" frappes de missiles

Kiev accuse la Russie de "vouloir détruire le Donbass"

Les militaires ukrainiens encerclés à Marioupol sont appelés à "combattre jusqu'au bout"

La situation sur le front militaire

Cinq "puissantes" frappes de missiles sur Lviv

Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine d'ordinaire relativement épargnée par les combats, a touchée lundi matin par cinq "puissantes" frappes de missiles. Annonce faite par le maire de la ville et un conseiller de la présidence. Selon l'AFP, un habitant du sud-ouest de Lviv affirme avoir vu d'épais panaches de fumée grise s'élever dans le ciel derrière les immeubles d'habitation. Proche de la frontière polonaise, Lviv s'est convertie en ville-refuge pour les personnes déplacées et a accueilli au début de la guerre plusieurs ambassades occidentales transférées à partir de Kiev.

Kiev accuse les Russes de "vouloir détruire le Donbass"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de vouloir "détruire" toute la région orientale du Donbass, promettant que tout serait fait pour la défendre, à commencer par le port stratégique de Marioupol. "Les soldats russes se préparent à une offensive dans l'est de notre pays dans un avenir proche. Ils veulent littéralement achever et détruire le Donbass", a martelé le président dans un message-vidéo.

"Tout comme les militaires russes détruisent Marioupol, ils veulent anéantir d'autres villes et d'autres communautés dans les régions de Donetsk et de Lougansk", a-t-il poursuivi, avant de lancer : "nous faisons tout pour assurer la défense". "Sabotez les ordres des occupants. Ne coopérez pas avec eux (...) Vous devez tenir bon", a-t-il encore dit, ajoutant à l'intention des Occidentaux que "la nécessité d'un embargo sur les livraisons de pétrole en provenance de Russie s'impose chaque jour davantage".

Au moins cinq morts à Kharkiv dans une série de frappes

Au moins cinq personnes ont été tuées et 13 blessées dimanche dans une série de frappes sur Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine. Des journalistes de l'AFP ont entendu deux salves de tirs et vu cinq incendies se propager dans des quartiers résidentiels du centre de Kharkiv. Des camions de pompiers traversaient la ville dans toutes les directions pour atteindre les appartements en feu.

Ukraine : positions et mouvements des troupes russes (point de situation au 17 avril 2022 à 20h). © Visactu -

La situation diplomatique et les réactions internationales

Zelensky invite Macron à venir constater le "génocide" en Ukraine

Dans un entretien à CNN diffusé dimanche, Volodymyr Zelensky a affirmé avoir invité Emmanuel Macron à se rendre en Ukraine pour constater de ses yeux que les forces russes commettent un "génocide", un terme que son homologue français s'est jusqu'ici refusé à employer.

Le gouvernement italien déplore l'inefficacité du dialogue avec Poutine

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi regrette ce dimanche l'inefficacité apparente du "dialogue" avec Vladimir Poutine, constatant que ces contacts n'empêchaient pas "l'horreur" de se poursuivre en Ukraine. "Je commence à penser que ceux qui disent qu'il est inutile de parler avec lui et que c'est une perte de temps ont raison", déclare Marion Draghi dans une interview au quotidien Il Corriere della Sera publiée ce dimanche.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

L'hommage du prince Charles aux réfugiés et à ceux qui les accueillent

Le prince Charles, héritier de la couronne britannique, a rendu hommage aux réfugiés et à ceux qui leur ouvrent leur porte, dans un message de Pâques dimanche évoquant l'invasion russe en Ukraine.

"Aujourd'hui, des millions de personnes se trouvent déplacées, fatiguées par leur voyage depuis des lieux troublés, blessées par le passé, craignant l'avenir, et ont besoin d'être accueillies avec gentillesse et de pouvoir se reposer", déclare Charles, 73 ans, fils aîné de la reine Elizabeth II, 96 ans jeudi prochain.

"Au milieu de toute cette tristesse et cette inhumanité, il a été particulièrement émouvant de voir comment _tant de gens sont prêts à ouvrir leur maison à ceux qui sont dans le besoin_, et comment ils ont offert leur temps et leurs ressources pour aider ceux qui sont dans une telle épreuve et qui font face à une telle peine", a-t-il souligné.