Guerre en Ukraine : ultimatum russe rejeté à Marioupol, Kiev bombardée dans la nuit

L'Ukraine connaît ce lundi 21 mars son 26e jour d'offensive russe. Le pays a rejeté dans la nuit l'ultimatum des forces armées de Vladimir Poutine exigeant la capitulation de Marioupol. La capitale Kiev a été de nouveau bombardée, un centre-commercial a été visé faisant six morts. Dans la nuit, le président américain Joe Biden a annoncé qu'il se rendra en Pologne vendredi prochain.

L'essentiel

L'Ukraine a rejeté l'ultimatum russe exigeant la capitulation de Marioupol

Le bombardement d'un centre-commercial de Kiev a fait 6 morts

Dix millions de personnes ont fui leurs foyers depuis le début de la guerre

Joe Biden annonce qu'il se rendra en Pologne vendredi

La situation sur le front militaire

Ultimatum russe à Marioupol rejeté par l'Ukraine

Dans la nuit de dimanche à lundi, le gouvernement ukrainien a annoncé rejeter l'ultimatum russe exigeant la capitulation de Marioupol. La vice-Première ministre de l'Ukraine, Iryna Verechtchouk, a déclaré que son armée ne "déposera pas les armes et ne quittera pas la ville". La Russie avait appelé le pays à "déposer ses armes" et exigeait une "réponse écrite" avant lundi 5h ce matin. L'Ukraine a dénoncé "une manipulation délibérée et une véritable prise d'otage". La vice-Première ministre a demandé que la priorité soit donnée à un corridor humanitaire, permettant à environ 350.000 personnes encore bloquées à Marioupol de partir. Les Nations unies ont qualifié la situation humanitaire dans la ville d'"extrêmement grave", les "habitants étant confrontés à une pénurie critique et potentiellement mortelle de nourriture, d'eau et de médicaments".

Un centre commercial de Kiev bombardé

Dans la nuit, un nouveau bombardement russe a touché un centre commercial de Kiev, la capitale. Un premier bilan fait état de six morts. Le site dans la nord-ouest de la ville a été touché par une frappe d'une très forte puissance qui a pulvérisé des véhicules et laissé sur le parking un cratère béant de plusieurs mètres de large devant un immeuble de dix étages carbonisé et encore fumant.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Première rotation du personnel à Tchernobyl depuis un mois

Pour la première fois depuis un mois, une partie du personnel en charge de la surveillance de la centrale nucléaire de Tchernobyl a pu être remplacé. Environ la moitié du personnel a pu rentrer chez lui alors que le site est contrôlé par la Russie depuis le 24 février. Avant cette rotation, la même équipe de travail était sur le site depuis la veille de l'entrée des forces russes dans la zone, ce qui "mettait en péril" selon l'AIEA l'un des "piliers" de la sécurité nucléaire, à savoir que le personnel puisse prendre des décisions "sans pression indue".

10 millions de personnes ont fui leurs foyers

Dix millions de personnes, soit plus d'un quart de la population en Ukraine, ont désormais fui leurs foyers en raison de la guerre "dévastatrice" menée par la Russie, a déclaré dimanche le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Ces personnes se sont soit déplacées à l'intérieur du pays, soit réfugiées à l'étranger (3 389 044 personnes), a-t-il précisé. La grande majorité, environ 90%, sont des femmes et des enfants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La situation diplomatique et les réactions internationales

Joe Biden en Pologne vendredi

Le président américain Joe Biden a annoncé cette nuit qu'il se rendra en Pologne vendredi prochain. Il y rencontrera son homologue Andrzej Duda pour discuter de l'invasion russe en Ukraine, le pays voisin. Il y sera notamment question de gestion humanitaire et des droits de l'homme que "la guerre injustifiée et non provoquée de la Russie contre l'Ukraine a créée", a déclaré la porte-parole Jen Psaki dans un communiqué de la Maison Blanche. A l'occasion de ce voyage en Europe, Joe Biden interviendra également en Belgique pour y rencontrer des dirigeants de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne.

Zelensky demande à Israël de "faire un choix"

Dimanche après-midi, le président Volodymyr Zelensky s'est adressé par visioconférence à la Knesset, le Parlement d'Israël. Il a notamment demandé à Israël de "faire un choix" en soutenant l'Ukraine face à la Russie. "L'Ukraine a fait son choix il y a 80 ans et nous avons des Justes qui ont caché des juifs, il est temps pour Israël de faire son choix (...) l'indifférence tue", a déclaré le président ukrainien, rappelant ses propres racines juives.

Zelensky redit être "prêt à des négociations" avec Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété être "prêt à des négociations" avec Vladimir Poutine, affirmant ce dimanche que "sans négociations, on n'arrêtera pas la guerre". "S'il existe seulement 1% de chance d'arrêter cette guerre, nous devons la saisir", a-t-il dit, estimant que le conflit en Ukraine serait "une troisième guerre mondiale" si ces tentatives de négociations échouent.

La France a immobilisé près de 850 millions d'euros d'avoirs d'oligarques russes

Le ministre de l'Economie et des finances, Burno Le Maire, affirme ce dimanche que la France a immobilisé près de 850 millions d'euros d'avoirs d'oligarques russes : des yachts, appartements, ou encore comptes bancaires sur le territoire français. Cela signifie que leurs propriétaires ne peuvent plus en avoir l'usage, les revendre ou les monétiser, mais ils ne sont pas saisis par l'Etat en tant que propriétaire.

La solidarité avec le peuple ukrainien

"C'est la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe"

La journaliste russe Marina Ovsiannikova, célèbre pour son courage lorsqu'elle a fait irruption pendant un journal télévisé pro-Kremlin pour dénoncer l'offensive russe, appelle ce dimanche la population de son pays à faire de même. "Chaque personne qui a une opinion civique, et qui veut faire connaître cette opinion, doit faire entendre sa voix. C'est très important", a-t-elle dit, réaffirmant que "Le peuple russe est vraiment contre la guerre, c'est la guerre de Poutine, pas la guerre du peuple russe".