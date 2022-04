Guerre en Ukraine : Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol pour permettre l'évacuation des civils

Au 61e jour de conflit, Moscou annonce lundi un cessez-le-feu à Marioupol pour évacuer les civils d'Azovstal. Les Etats-Unis estime que l'Ukraine "peut gagner" la guerre avec les "bons équipements". Poutine et Zelensky ont salué la réélection de Macron. Le point sur la situation ce lundi.

L'Ukraine est entrée depuis ce lundi dans son troisième mois de guerre et les Etats-Unis estiment que le pays peut remporter la bataille contre la Russie, à condition d'obtenir "le bon équipement" et le "bon soutien". Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol afin de permettre l'évacuation des civils retranchés dans l'usine Azovstal. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ont tous deux félicité Emmanuel Macron pour sa réélection. Le point sur ce qu'il faut retenir ce jeudi.

La Russie a annoncé son intention de cesser les hostilités lundi pour permettre l'évacuation des civils terrés avec des combattants ukrainiens dans le complexe métallurgique assiégé d'Azovstal à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine. Les forces russes et leurs supplétifs ukrainiens prorusses s'engagent à "cesser unilatéralement les hostilités à 14H00 heure de Moscou (13h00, heure de Paris), retirer les unités à une distance sûre et assurer le départ" des civils "dans la direction de leur choix", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Le ministère précise que les catégories de personnes autorisées à sortir sont les femmes, les enfants et le personnel de l'usine.

L'Ukraine a proposé à la Russie des pourparlers à côté du vaste complexe métallurgique Azovstal à Marioupol, où sont toujours retranchés des combattants et des civils ukrainiens dans une ville dévastée en grande partie sous contrôle russe, a annoncé dimanche la présidence ukrainienne. "Nous avons invité les Russes à tenir une session spéciale de pourparlers juste à côté du site d'Azovstal", a déclaré lors d'un briefing un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Oleksiï Arestovitch, indiquant "attendre la réponse" de la délégation russe.

La Russie a abattu deux drones ukrainiens près de la frontière avec l'Ukraine, ont déclaré les autorités locales. Cette annonce intervient peu après que les autorités russes ont rapporté l'incendie d'un grand dépôt de carburant dans une ville russe à 150 km de la frontière et servant de base logistique à l'offensive militaire de Moscou. Les Russes n'ont pas précisé les raisons de cet incendie

L'Ukraine peut, si elle a les "bons équipements", "gagner" la guerre contre la Russie, que Washington souhaite suffisamment "affaiblie" pour qu'elle ne lance plus d'invasion comme celle qu'elle mène depuis le 24 février, a déclaré lundi le chef du Pentagone au retour d'une visite à Kiev avec le secrétaire d'Etat américain. "La première chose pour gagner, c'est de croire que l'on peut gagner. Et ils sont convaincus qu'ils peuvent gagner", a dit Lloyd Austin à quelques journalistes à propos des Ukrainiens.

"Ils peuvent gagner s'ils ont les bons équipements, le bon soutien", a-t-il ajouté, au lendemain de son déplacement, le premier de ministres américains depuis le début du conflit le 24 février. "Nous voulons voir la Russie affaiblie à un degré tel qu'elle ne puisse pas faire le même genre de choses que l'invasion de l'Ukraine", a encore déclaré le ministre américain de la Défense, après avoir rencontré dimanche le président Volodymyr Zelensky. "Elle a déjà perdu beaucoup de capacités militaires, et beaucoup de troupes pour être franc, et nous ne voudrions pas qu'elle puisse rapidement reconstituer ces capacités".

Les Etats-Unis - qui ont aussi annoncé une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars, dont quelque 400 millions pour aider des pays d'Europe de l'est ayant fourni des armes à l'Ukraine - ont accéléré dernièrement leurs livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine. Ils lui livrent désormais des armes lourdes, afin de résister à l'offensive russe qui se concentre sur l'est et le sud du pays, après que les troupes de Moscou eurent échoué dans la région de Kiev, dont elles se sont retirées fin mars.

Le président Zelensky, qui ne cesse d'appeler ses partenaires occidentaux à fournir plus d'armes offensives à Kiev, a remercié Washington, le peuple américain et le président Joe Biden "personnellement", pour leur soutien. Il a souligné que l'aide militaire américaine "inédite", d'un montant total de 3,4 milliards de dollars, était "la contribution la plus importante au renforcement des capacités de défense ukrainienne."

Selon les chiffres du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés, la barre des cinq millions de réfugiés ukrainiens a été franchie, moins de deux mois après le début de la guerre. Selon le HCR, 5.034.439 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l'invasion russe, soit 53.850 de plus que le chiffre publié mardi.